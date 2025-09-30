Po 20 rokoch ju opúšťa muž, ktorému zachránila život. Statočná Nicole Kidman bojovala až do konca
Nikdy by som si nepomyslel, že uvidí niečo na chlapovi, ako som ja, vravel kedysi.
„Mám také šťastie, že mám Keitha, ktorý je moja láska, moja hlboká, hlboká láska,“ hovorila ešte v apríli 2024 Nicole Kidman o svojom manželovi Keithovi Urbanovi. O to viac teraz všetkých prekvapila správa, že jeden z najstabilnejších párov Hollywoodu sa po 20 rokoch rozchádza. Blízky zdroj pre magazín People prezradil, že Nicole Kidman bojovala o záchranu manželstva až do konca.
Alkohol a drogy
Nicole Kidman sa s Keithom zoznámila zhruba štyri roky po rozvode s Tomom Cruisom. Rodáci z Austrálie sa paradoxne stretli na opačnej strane zemegule a pre herečku to vraj bola láska na prvý pohľad. „Aj keď som ho stretla v mojom živote až neskôr, bola to tá najlepšia vec, aká sa mi kedy stala,“ prezradila pre CBS Mornings Nicole Kidman, ktorá sa smiala, že kým pre ňu to bolo ultimátne zaľúbenie, Keith sa jej štyri mesiace neozval.
Keith Urban neskôr priznal, že v tom čase sa necítil pripravený na vzťah, okrem toho mal vážne problémy s alkoholom a drogami. Napriek tomu mu niečo hovorilo, že tentokrát by to mohlo vyjsť. „Nikdy by som si nepomyslel, že uvidí niečo na chlapovi, ako som ja. Ale v istom momente som nabral odvahu zavolať jej. Zodvihla mi, začali sme sa rozprávať a hovorili sme celé hodiny. Vtedy mi bolo jasné, že je to správne,“ priznal v austrálskej šou Interview Urban, ktorý sa aj vďaka zásahu Nicole Kidman začal liečiť zo závislosti.
„Vtedy som si povedala: to je on, muž, ktorého si dúfam vezmem. Láska môjho života,“ zverila sa neskôr časopisu People herečka, ktorá bola dôvodom, prečo Urban raz a navždy skoncoval so závislosťou. „Musel som sa raz a navždy rozhodnúť, ktorou cestou sa vyberiem. Už som na tej križovatke bol a vždy som si vybral nesprávnu cestu. Čo bolo tentokrát iné? Láska,“ odpovedal v rozhovore Oprah Winfreyovej, pred ktorou priznal, že vďaka Nicole sa druhýkrát narodil.
Dvojicu považovali za najstabilnejší pár Hollywoodu a pri každej príležitosti o sebe hovorili v superlatívoch. Po 19 rokoch manželstva však dvojica oznámila rozchod, ktorý nikto nečakal.