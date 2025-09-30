Zrazu nemáš nič. Petra Vlhová úprimne prehovorila o svojom najťažšom boji, stále hľadá samu seba - Dobré noviny
Zrazu nemáš nič. Petra Vlhová úprimne prehovorila o svojom najťažšom boji, stále hľadá samu seba
Zrazu nemáš nič. Petra Vlhová úprimne prehovorila o svojom najťažšom boji, stále hľadá samu seba

— Foto: Instagram @petravlhova13

Zranenie aj rozchod ňou silno otriasli.

Dve veľké rany – vážne zranenie a bolestivý rozchod. Takto by sa dali zhrnúť posledné roky v živote Petry Vlhovej, ktorá sa pre slovenský šport stala symbolom odhodlania a húževnatosti. Olympijská víťazka otvorene priznala, že obdobie po páde v Jasnej a rozchode s partnerom Michalom Kyselicom ju dostalo na úplné dno.

Nielen zranenie

V januári uplynú dva roky od chvíle, keď si Petra počas domácich pretekov Svetového pohára v Jasnej vážne poranila koleno. Odvtedy sa na svahy nepostavila v súťažnej forme a nestihne ani začiatok nadchádzajúcej sezóny. K fyzickej bolesti sa pridali aj osobné problémy – v tom istom období sa rozišla so svojím partnerom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V relácii Trochu inak s Adelou priznala, že toto obdobie bolo mimoriadne náročné a aj prechod od aktívneho športového života k nútenej prestávke bol obrovským šokom.

Zrazu nemáš nič

„Môj život bol o tom, že som bola na kopci a poznala len tie lyže. Zrazu prišlo zranenie, a človek ostane doma sám a povie si, že čo ďalej. Nepoznáš nič iné. Nemáš nič iné. Do toho sa ti rozpadne aj vzťah a ten osobný život, ktorý ťa držal. Zrazu nemáš nič,“ priznala slovenská lyžiarka s tým, že sa snaží nájsť samu seba.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Pre mňa bola veľká rana to koleno, plus sa do toho pridal ten osobný život a všetko bolo naraz. Potrebujem s tým teraz pracovať a nájsť samu seba, pretože si myslím, že kto nájde sám seba, tak vyhral v živote,“ pokračuje.

Stále sú si blízki

