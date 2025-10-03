Ledva s ňou prehovoril, dnes tvoria pár. Juraj Hrčka našiel šťastie po boku o 17 rokov mladšej Evy - Dobré noviny
Ledva s ňou prehovoril, dnes tvoria pár. Juraj Hrčka našiel šťastie po boku o 17 rokov mladšej Evy
Ledva s ňou prehovoril, dnes tvoria pár. Juraj Hrčka našiel šťastie po boku o 17 rokov mladšej Evy

Juraj Hrčka našiel šťastie pri kolegyni z brandže Eve.
Juraj Hrčka našiel šťastie pri kolegyni z brandže Eve. — Foto: TV JOJ, Instagram @eva_gribova

Známy herec spoznal svoju polovičku v divadle.

Ešte pred dvoma rokmi tajuplne vyhlasoval, že sa niekto nachádza po jeho boku, no svoj údajný vzťah držal v tajnosti. Situácia sa však postupom času zmenila a Juraj Hrčka svoju lásku verejne priznal. Už sú to dva roky, čo tvorí pár s o 17 rokov mladšou študentkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave Evou Gribovou. V tolkšou Petra Marcina Neskoro večer to potvrdila aj mladá herečka a prezradila i to, ako sa ich vzťah vlastne začal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ju®️aj H®️čka (@juraj_hrcka)

Dúfal, že to čoskoro príde

Juraj Hrčka je televíznym divákom známy nielen z divadelných dosiek, ale aj z mnohých seriálov. Posledné roky si jeho herecké umenie môžeme vychutnávať napríklad v seriáli Nemocnica. V nemocničnom prostredí sa pohyboval aj mimo nakrúcania, keď skúšal vyčarovať úsmev na detských tvárach ako zdravotný klaun a popritom vychovával na jednom z bratislavských konzervatórií novú generáciu hercov.

Na nedostatok práce sa tak rozhodne sťažovať nemohol, o svojom súkromí však veľa nehovoril. V rozhovore pre DOBRÉ NOVINY v auguste 2023 síce niečo naznačil, no veľa sme sa z jeho slov aj tak nedozvedeli.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ju®️aj H®️čka (@juraj_hrcka)

Na otázku, či sa po jeho boku nachádza nejaká partnerka, odpovedal totiž nasledovne. „Určite je, určite, tak dúfam, že to už čoskoro príde. Treba nejako započať s rodinou, nechajte sa prekvapiť,“ zahmlieval s úsmevom.

Povedali si pol vety

