Ledva s ňou prehovoril, dnes tvoria pár. Juraj Hrčka našiel šťastie po boku o 17 rokov mladšej Evy
Známy herec spoznal svoju polovičku v divadle.
Ešte pred dvoma rokmi tajuplne vyhlasoval, že sa niekto nachádza po jeho boku, no svoj údajný vzťah držal v tajnosti. Situácia sa však postupom času zmenila a Juraj Hrčka svoju lásku verejne priznal. Už sú to dva roky, čo tvorí pár s o 17 rokov mladšou študentkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave Evou Gribovou. V tolkšou Petra Marcina Neskoro večer to potvrdila aj mladá herečka a prezradila i to, ako sa ich vzťah vlastne začal.
Dúfal, že to čoskoro príde
Juraj Hrčka je televíznym divákom známy nielen z divadelných dosiek, ale aj z mnohých seriálov. Posledné roky si jeho herecké umenie môžeme vychutnávať napríklad v seriáli Nemocnica. V nemocničnom prostredí sa pohyboval aj mimo nakrúcania, keď skúšal vyčarovať úsmev na detských tvárach ako zdravotný klaun a popritom vychovával na jednom z bratislavských konzervatórií novú generáciu hercov.
Na nedostatok práce sa tak rozhodne sťažovať nemohol, o svojom súkromí však veľa nehovoril. V rozhovore pre DOBRÉ NOVINY v auguste 2023 síce niečo naznačil, no veľa sme sa z jeho slov aj tak nedozvedeli.
Na otázku, či sa po jeho boku nachádza nejaká partnerka, odpovedal totiž nasledovne. „Určite je, určite, tak dúfam, že to už čoskoro príde. Treba nejako započať s rodinou, nechajte sa prekvapiť,“ zahmlieval s úsmevom.