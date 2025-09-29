Finančný sprievodca: ako si zabezpečiť bezstarostný dôchodok
Zdá sa vám dôchodok ako vzdialená budúcnosť? Čím skôr sa však začnete na dôchodok pripravovať, tým vyšší a stabilnejší bude váš príjem v starobe. Inšpirujte sa naším malým finančným sprievodcom, ktorý vám poradí, ako kombinovať sporenie a investovanie pre zabezpečenie dôchodku bez starostí.
Príprava na dôchodok už dnes? Ten najlepší nápad!
Ak ste ešte nezačali myslieť na dôchodok, už včera bolo neskoro. Zadné vrátka by ste mali začať otvárať pri nástupe do prvej práce. Toto rozhodnutie bude v budúcnosti pre vás kľúčové z hľadiska finančného zabezpečenia. Čas často hrá proti nám, ale pri plánovaní je naším najväčším spojencom. Začnite na dôchodok sporiť čo najskôr a vaše peniaze sa budú zhodnocovať z vloženej sumy a tiež zo získaných úrokov.
Pri odkladaní peňazí na dôchodok musíte myslieť tiež na infláciu. Tá postupne znižuje kúpnu silu peňazí. Chybou je sporiť na bežných účtoch, kde je úročenie nulové. Vaše úspory musia totiž rásť rýchlejšie ako samotná inflácia. Nevýhodné sú aj bežné sporiace účty, ktoré majú síce zhodnotenie do 2 % ročne, ale toto zhodnotenie je oveľa nižšie ako súčasná inflácia (pre rok 2025 ide o viac ako 4 %).
Treťou našou úvodnou radou je, aby ste sa nespoliehali len na štátny dôchodok, resp. I. pilier dôchodkového systému. Prečo? Dôvodom je zlý demografický vývoj na Slovensku, ktorý hovorí jasnou rečou – pribúdajú dôchodcovia a ubúdajú pracujúci, ktorí do systému vkladajú peniaze. To znamená, že slovenský dôchodkový systém funguje na princípe priebežného vyplácania dôchodkov, na ktorý sa skladajú momentálne pracujúci ľudia. Tento nepriaznivý stav môže v budúcnosti znamenať nižšie dôchodky, prípadne vyšší dôchodkový vek.
Vyznáte sa v dôchodkových pilieroch? Tu je ich malý prehľad
Slovenský dôchodkový systém je postavený na troch pilieroch. Ak sa v nich nedokážete vyznať, v krátkosti vám ich predstavíme:
I. dôchodkový pilier
Základnú časť vášho dôchodku bude predstavovať suma z prvého piliera. Ide o povinné štátne dôchodkové poistenie. Povinné znamená, že do piliera odvádzajú každý mesiac peniaze zamestnanci aj zamestnávatelia. Výška vášho dôchodku z prvého piliera závisí od toho, koľko rokov ste boli poistení a aká bola výška príspevkov. Štátny dôchodok už roky sám o sebe nepostačuje na udržanie ani základnej životnej úrovne.
II. dôchodkový pilier
Druhý pilier starobného dôchodkového sporenia je čiastočne povinný. Čiastočne povinný preto, lebo každý pracujúci má možnosť rozhodnúť sa, či si chce sporiť v druhom pilieri alebo nie. Ľuďom, ktorým vzniklo prvé dôchodkové poistenie po 1. máji 2023 a zároveň splnili podmienky maximálneho veku 40 rokov, boli zaradení automaticky do šetrenia v druhom pilieri. Ostatní, ktorí boli zárobkovo činní pred dátumom 1. máj 2023, sa tiež môžu rozhodnúť, či vstúpia do druhého piliera dobrovoľne. Taktiež musí byť splnená podmienka veku maximálne do 40 rokov.
„Do druhého piliera sa momentálne odvádzajú 4 % z vymeriavacieho základu hrubej mzdy. To v skratke znamená, že ak sa rozhodnete sporiť si v 2. pilieri, namiesto toho, aby ste 4% svojich príjmov odviedli do Sociálnej poisťovne na vyplácanie terajších dôchodkov, si ich “necháte pre seba”. Sociálna poisťovňa vám ich každý mesiac pošle na váš účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti. V budúcnosti sa navyše uvažuje o zvýšení sadzby odvodov,“ vysvetľuje Slavomír Molnár z PROSIGHT Slovensko.
„Peniaze uložené v druhom pilieri sa zhodnocujú v dôchodkových fondoch spravovaných súkromnými spoločnosťami a vy máte možnosť určiť si, v akých fondoch sa majú vaše vklady zhodnocovať. Jednou z významných výhod je aj to, že nasporené peniaze môže v prípade úmrtia pred dôchodkovým vekom zdediť osoba, ktorú si sami určíte. Ak oprávnené osoby neurčíte, nasporená suma z 2. piliera bude riešená v dedičskom konaní,“ dodáva odborník na financie.
III. dôchodkový pilier
Tretí pilier je plne dobrovoľný. Štát sa ho snaží podporovať príspevkami, bonusmi a daňovými úľavami. Princípom tohto piliera je, že si v ňom môžete sporiť na dôchodok a vaše vklady sa postupne zúročujú.
„Tretí pilier kvôli poplatkom odporúčam mať založený skôr iba vtedy, ak je váš zamestnávateľ ochotný prispievať vám do tohto piliera, ako niečo navyše k vašej mzde. Zvyčajne si zamestnávateľ stanoví podmienku, že vám bude prispievať určité percento zo mzdy vtedy, ak si tú istú sumu odošlete z výplaty na sporenie aj vy resp. ju z výplaty rovno stiahne zamestnávateľ,“ odporúča Slavomír Molnár.
Výhodou je tiež fakt, že peniaze nasporené v treťom pilieri sa môžu dediť a podobne ako pri druhom pilieri, sami rozhodujete v akých fondoch danej dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa vaše úspory majú zhodnocovať.
Ako čo najviac nasporiť na dôchodok? Všetky možnosti v kocke
Sporenie do pančuchy či príprava na dôchodok cez piliere nestačia k solídnemu zabezpečeniu. Aké sú iné možnosti, ktoré vám zaistia budúcnosť bez obáv o financie?
Sporenia v banke
Sporenie v banke je takmer bez rizika, ale tiež takmer bez zhodnotenia. Ide o najkonzervatívnejšiu možnosť prípravy na dôchodok. Výnosy sú tak nízke, že nepokryjú ani infláciu. Preto vám odporúčame termínované a sporiace účty využívať len ako núdzovú rezervu.
Životné poistenie
A čo obľúbené životné poistenie? Aj keď nejde o klasický investičný produkt, môže byť dôležitou súčasťou finančného zabezpečenia.
„Najčastejšie odporúčame rizikové životné poistenie, ktoré však neslúži na sporenie, ale na ochranu vás a vašej rodiny. V podstate si tak „kupujete čas“ – poistka vám pomôže prekonať nečakané situácie, ako sú smrť, invalidita či dlhodobá práceneschopnosť. Vďaka tomu si môžete udržať príjem a životný štandard aj v prípade jeho straty. Druhou možnosťou je životné poistenie s investičnou zložkou, ktoré kombinuje ochranu rodiny s dlhodobým sporením. Nevýhodou však sú nízke výnosy a neprehľadné, často vysoké poplatky,“ konštatuje odborník z PROSIGHT Slovensko.
Dlhodobé investičné produkty
Ak chcete, aby vaše peniaze rástli rýchlejšie ako inflácia a vybudovali skutočnú finančnú rezervu, investovanie je nevyhnutné. Pri výbere investičného produktu zvážte váš vek, riziko a finančné ciele. Ako laikovi vám pomôže poradenstvo finančného sprostredkovateľa.
Najobľúbenejšie investičné produkty sú podielové a ETF fondy. Pre začiatočníkov môže byť ideálnym štartom investovanie do podielových fondov. V týchto fondoch profesionálni správcovia vkladajú vaše peniaze do desiatok či stoviek rôznych investícií, čím sa riziko významne znižuje. Podielové fondy majú dobrú likviditu a vy tak máte rýchly prístup k peniazom. Nevýhodou sú poplatky správcovských spoločností a fakt, že zisk musíte zdaňovať vo výške 19%.
Čoraz viac ľudí dáva prednosť investovaniu do ETF fondov. Ide o pasívne spravované fondy, ktoré kopírujú výkonnosť konkrétneho indexu (napríklad S&P 500). Opäť ide o diverzifikované investovanie s vysokou likviditou. Nad investovaním máte kontrolu vďaka verejne dostupným informáciám. Bonusom sú nižšie poplatky a z dlhodobého hľadiska vyššie výnosy, v priemere 6 – 10 % ročne. Ako dlhodobé investovanie na dôchodok sú najlepšou voľbou. Oproti podielovým fondom je veľkou výhodou to, že po 1 roku ich držby nepodlieha zisk zdaňovaniu, čo výrazne pomôže konečnému stavu nasporených peňazí.
Záverečné rady pre sporenie na dôchodok
Aké je najlepšie riešenie sporenia na dôchodok? Ideálnym riešením je kombinácia viacerých prístupov. Uvedomte si, že základným princípom investovania je vzťah medzi rizikom a výnosom. Čím vyššie riziko ste ochotní podstúpiť, tým vyšší potenciálny výnos môžete očakávať. Riziko sa dá znížiť diverzifikáciou a dlhodobým prístupom. Zlatým pravidlom je, aby ste začali čo najskôr a investovali pravidelne. Pri správnom nastavení môžete dosiahnuť, že váš pasívny príjem z investícií pokryje značnú časť životných nákladov už pred oficiálnym dôchodkovým vekom.