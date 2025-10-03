Rodičia sa rozviedli a on sa musel spoľahnúť hlavne na dedka. Známy Slovák dodnes nenávidí nedochvíľnosť
Miluje poriadok, disciplínu a dochvíľnosť.
Rodičia sa rozviedli, keď mal chlapec z fotografie štyri roky, a on odvtedy vyrastal s mamou a starými rodičmi, ktorí mu neuveriteľne prirástli k srdcu. Najväčším vzorom preňho bol odjakživa dedko. Má po ňom dedičstvo, z ktorého sa mu doteraz tisnú slzy do očí.
Hoci o povolaní vojaka väčšinou snívajú malí chlapci a časom z toho vyrastú, tento mladík to mal opačne. Po maturite chcel, aby jeho ďalšie štúdium súviselo so športom, a tak sa rozhodol, že sa stane profesionálnym vojakom. Cestu mu však skrížila príležitosť, ktorá mu navždy zmenila život.