Keď na nich namierili samopaly, Dočolomanský ju držal za ruku. Zuzana Kocúriková na hrozivý deň nezabudla
Dlhé dni sa nevedela spojiť s rodinou ani sa vrátiť domov.
Bola jedna z mála slovenských herečiek, ktorú si všimli aj zahraniční filmári z Francúzska a Ruska, no vo veľmi tragických časoch. „Tešíš sa z toho, že si ťa svet všimol a nielen pre tvoju krásu, ale aj pre tvoje schopnosti. Najsmutnejšie je to, že uveríš vo svoju vlastnú hodnotu a v tom pác, dostaneš po hlave. S tým sa vyrovnať, to chce dosť vnútornej sily,“ povedal Martin Huba o svojej kolegyni Zuzane Kocúrikovej, ktorá nikdy nezabudla na deň, keď na ňu mierili ruskí vojaci.
Nevedela, čo je okupácia
V Československu sa veľa vecí začalo uvoľňovať, zdalo sa, že ľudí čaká viac slobody a Zuzana Kocúriková prežívala najkrajšie roky svojej mladosti. Bola ešte len prváčkou na vysokej škole, keď v roku 1968 odišla natáčať dobrodružný film Kolonie Lanfieri, ktorý snímali na Kaukaze aj na Kryme a v ktorom hral aj Michal Dočolomanský. Jedného dňa počas nakrúcania v rádiu zachytili, že 500-tisíc vojakov Varšavskej zmluvy vtrhlo do Československa.
Bolo prerušené akékoľvek spojenie, čiže sa herci nevedeli spojiť s rodinou a ani sa vrátiť domov. „Ja som nevedela, čo je to okupácia. My sme sa dovtedy nič také neučili,“ spomínala si v dokumentárnom seriáli Herečky Zuzana Kocúriková. Do Československa sa mohli vrátiť až 8. septembra a dovtedy o nej rodiča vôbec nič netušili, rovnako ani ona o nich.
Dočolomanský ju držal za ruku
„Po asi 10 dňoch sa nám podarilo prvým lietadlom dostať sa do Prahy a keď sme vystúpili z lietadla, Miško Dočolomanský ma silno držal za ruku, pretože pod tými schodíkmi, po ktorých sme vychádzali z lietadla, bolo asi 20 ruských vojakov a mierili na nás samopalmi,“ zaspomínala si na mrazivé momenty v relácii Sieň slávy. Mladá herečka ani netušila, že o dva dni po tom, čo si myslela, že zomiera, spozná muža svojho života.