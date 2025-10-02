Keď na nich namierili samopaly, Dočolomanský ju držal za ruku. Zuzana Kocúriková na hrozivý deň nezabudla - Dobré noviny
Keď na nich namierili samopaly, Dočolomanský ju držal za ruku. Zuzana Kocúriková na hrozivý deň nezabudla
Keď na nich namierili samopaly, Dočolomanský ju držal za ruku. Zuzana Kocúriková na hrozivý deň nezabudla

Michal Dočolomanský / Zuzana Kocúriková
Michal Dočolomanský / Zuzana Kocúriková — Foto: Reprofoto STVR – Radosť zo života, Herečky

Dlhé dni sa nevedela spojiť s rodinou ani sa vrátiť domov.

Bola jedna z mála slovenských herečiek, ktorú si všimli aj zahraniční filmári z Francúzska a Ruska, no vo veľmi tragických časoch. „Tešíš sa z toho, že si ťa svet všimol a nielen pre tvoju krásu, ale aj pre tvoje schopnosti. Najsmutnejšie je to, že uveríš vo svoju vlastnú hodnotu a v tom pác, dostaneš po hlave. S tým sa vyrovnať, to chce dosť vnútornej sily,“ povedal Martin Huba o svojej kolegyni Zuzane Kocúrikovej, ktorá nikdy nezabudla na deň, keď na ňu mierili ruskí vojaci.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Mark Roberts films (@markwroberts)

Nevedela, čo je okupácia

V Československu sa veľa vecí začalo uvoľňovať, zdalo sa, že ľudí čaká viac slobody a Zuzana Kocúriková prežívala najkrajšie roky svojej mladosti. Bola ešte len prváčkou na vysokej škole, keď v roku 1968 odišla natáčať dobrodružný film Kolonie Lanfieri, ktorý snímali na Kaukaze aj na Kryme a v ktorom hral aj Michal Dočolomanský. Jedného dňa počas nakrúcania v rádiu zachytili, že 500-tisíc vojakov Varšavskej zmluvy vtrhlo do Československa.

Michal Dočolomanský
Prečítajte si tiež: Na sedem dní sa stratil a chcel so všetkým skončiť. Michal Dočolomanský našiel silu prijať samého seba

Bolo prerušené akékoľvek spojenie, čiže sa herci nevedeli spojiť s rodinou a ani sa vrátiť domov. „Ja som nevedela, čo je to okupácia. My sme sa dovtedy nič také neučili,“ spomínala si v dokumentárnom seriáli Herečky Zuzana Kocúriková. Do Československa sa mohli vrátiť až 8. septembra a dovtedy o nej rodiča vôbec nič netušili, rovnako ani ona o nich.

Dočolomanský ju držal za ruku

„Po asi 10 dňoch sa nám podarilo prvým lietadlom dostať sa do Prahy a keď sme vystúpili z lietadla, Miško Dočolomanský ma silno držal za ruku, pretože pod tými schodíkmi, po ktorých sme vychádzali z lietadla, bolo asi 20 ruských vojakov a mierili na nás samopalmi,“ zaspomínala si na mrazivé momenty v relácii Sieň slávy. Mladá herečka ani netušila, že o dva dni po tom, čo si myslela, že zomiera, spozná muža svojho života.

