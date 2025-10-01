Kľakol si pred ňu s grilovaným kuraťom a kyticou. Adriana Poláková našla šťastie pri bojazlivom IT-čkárovi
Postav sa, čo robíš, skríkla, keď pred ňu pokľakol.
V kartách jej vychádzala ešte jedna svadba a jedno dieťa. Adrianu Polákovú život naučil, že nemá hovoriť slovo nikdy a radšej bola vždy fatalistkou, ktorá verila v to, že čo má nalinajkované zhora, to sa aj stane. Hoci tretie dieťa do jej života neprišlo, druhá svadba nečakané áno. Šťastie našla pri IT-čkárovi Christianovi, ktorý ju o ruku žiadal s malou dušičkou, pretože sa bál, že ho odmietne.
Pri rozvode sa jej zrútil svet
Bola mamou dvoch detí, na obrazovkách nešetrila úsmevom a zdalo sa, že jej nič nechýba. Ani najbližší kolegovia netušili, že si prechádzala náročným rozvodom. Práca jej pomohla zabudnúť na súkromné problémy a tým, že o tom nikto nevedel, ľudia v práci nič neriešili. A zrútiť sa podľa jej slov jednoducho na obraze nemohla, hoci sa cítila hrozne. „Mne sa vtedy zrútil svet. No prioritou boli moje deti, ony sú pre mňa všetko – niečo nedotknuteľné,“ vysvetľovala neskôr pre Pravdu moderátorka, o ktorej písali, že sa pridala k rodine rozvedených markizákov.
Práca ale podľa jej slov za rozvod nemohla. „Naozaj sa nič zásadné u nás nezmenilo. Ráno som išla do práce a po práci som sa venovala rodine, žiadne extra vysedávanie na kávičkách, chodenie po večierkoch či strata času v kozmetických salónoch. Proste sa moje manželstvo pokašlalo – z môjho pohľadu to nepripisujem práci,“ povedala Adriana Poláková, pre ktorú boli najväčšou prioritou po rozvode jej deti.
Bývalý manžel jej s výchovou vždy veľmi pomáhal a neskôr v relácii L.O.V.E. priznala, že po rozvode bola ich komunikácia ešte lepšia ako za čias manželstva. Jej deti podľa nej majú výborného otca, oveľa ťažšie si však hľadala partnera pre seba.
Láska z Telerána
Osudového partnera, bývalého IT-čkára Christiana, stretla v Teleráne a hoci to nebola láska na prvý pohľad, zbalil ju na jednu dôležitú vlastnosť.