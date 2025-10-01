Vytrhla ju z rúk agresora. Ema Müller si v núdzi spomenula na trik, ktorým pomohla neznámej dievčine
Počúvajme náš šiesty zmysel, radí známa Slovenka.
Zachovala chladnú hlavu, počúvla svoj inštinkt a pomohla cudzej dievčine, ktorá sa ocitla v nebezpečnej situácii. Ema Müller sa v jeden deň stala svedkom incidentu, ktorý spočiatku nevedela vyhodnotiť. Po dôkladnom uvážení sa rozhodla, že jednoducho musí konať a svojou odvahou nielenže pomohla cudzej žene, ale aj inšpirovala ostatných.
Niečo sa jej nezdalo
Koncom februára Ema na svojom Instagrame uverejnila video, v ktorom fanúšikom vyrozprávala, čo sa jej prihodilo. Počas behu v Paríži narazila na dvojicu, ktorá spočiatku síce vyzerala rovnako ako iní ľudia prechádzajúci cez most, no niečo jej na celej situácii nesedelo.
„Nevedela som, či si robím paranoju, či reč tela tej baby je, že sa ho bojí, alebo majú len prvé rande. Prešla som ten most a stále som sa na nich pozerala, oni už pokračovali druhou stranou. Nedalo mi to, vrátila som sa a vytiahla som mobil,“ hovorí vo svojom videu Ema, ktorá sa k dvojici snažila priblížiť a preto prestala bežať a tvárila sa, že fotí Eiffelovu vežu.
Pohotová reakcia
Keď okolo nich prechádzala, započula kúsok ich rozhovoru a vtedy zistila, že sa rozhodla dobre. „Chalan bol veľmi agresívny, chcel od nej peniaze. Bol neodbytný, strašne nepríjemný. Aj ja by som sa veľmi bála,“ priznala známa Slovenka a v hlave už spriadala plán, ako neznámej žene pomôže.