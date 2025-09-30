Nikto si nedovolil nazvať ju tučibombou. Táto dievčina bola najväčšou bitkárkou a vybudovala si rešpekt
Poznámky týkajúce sa zovňajšku jej už neubližujú.
Odmalička bola plnších tvarov a poznámkam týkajúcim sa jej vzhľadu sa nevyhla ani v dospelosti. Po toľkých rokoch ju však len máločo dokáže zraniť. Oveľa viac ju mrzel fakt, že podobné reči niekomu vôbec vyjdú z úst.
Dievčina z fotografie mala odjakživa výnimočne blízky vzťah s mamou a dodnes si živo spomína na to, ako zo všetkých síl tancovala na veseliciach, neraz sa ocitla aj na stole a všade, kam s ňou išla, vládla veselá atmosféra. Pre jej dcéru bolo o to ťažšie zmieriť sa s jej odchodom. Kým jej mama ešte žila, často si hovorila, že nechce byť ako ona. Teraz, keď už na svete nie je, hľadá ju úplne všade.