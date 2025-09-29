Buď ja alebo práca, dával jej ultimátum. Dominika Rošková až pri mladšom Adamovi žije lásku ako z filmu
Pôsobila ako diva, ale bola to len maska.
„Si tvrdá ako pravítko a nikdy nebudeš mať ten správny rozsah pohybu,“ kritizovala trénerka Dominiku Roškovú, tanečníčku, ktorá si napriek týmto slovám dokázala vydrieť cestu až na slovenskú tanečnú špičku. Napriek úspechom sa však raz vzdala tanca kvôli mužovi, ktorý žiarlil a a na parket sa vrátila až potom, čo sa jej prisnila zosnulá babička. Dnes je opäť na vrchole a našla šťastie aj v láske pri o šesť rokov mladšom partnerovi Adamovi. V ich vzťah uverila aj vďaka Adele Vinczeovej.
Na dvoch stoličkách
Mama opatrovateľka a otec, šofér kamiónu, kládli vždy dôraz na vzdelanie a chceli si cez dcéru naplniť svoje nesplnené sny. „Mať doma právničku alebo ekonómku, precíznu, dokonalú, najlepšiu. Tanečný krúžok brali len ako koníček,“ vravela pre Novinky.cz.
Po gymnázium v rodnom Žiari nad Hronom odišla Dominika študovať do Bratislavy odbor, ktorý by tipoval len málokto. „Ja som študovala hospodársku politiku. Robili sme napríklad veľké ekonomické analýzy pre ministerstvo hospodárstva. Musela som to však prerušiť, pretože sa mi rozbehla tanečný kariéra,“ prezradila v relácii MAKE UP & GOSSIP Dominika, ktorá tancovala od svojich piatich rokov, no až ako 26-ročná sa rozhodla, že sa bude naplno venovať iba tancu.
Bola to maska
„Dovtedy som bola na dvoch stoličkách. V tom čase som dostala aj svoj prvý televízny projekt a vtedy mi vedúci mojej dizertačnej práce povedal, že sa viac nedá sedieť na dvoch stoličkách a musím sa rozhodnúť, či idem robiť analýzy alebo vrtieť zadkom,“ spomínala na časy, kedy sa naplno oddala tancu a urobila dobre. Vďaka šou Let’s Dance ju spoznalo celé Slovensko a v médiách jej udelili prívlastok „extravagantná kráska“.
„Navonok som mohla pôsobiť, že som sexy a diva, ale bola to len maska,“ prekvapila v Reflexe tanečníčka, ktorá išla pred kamerami s nízkym sebavedomím, no s obrovským odhodlaním niečo dokázať. Tlak na seba samu ju nakoniec dostal až na dno.