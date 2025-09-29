Buď ja alebo práca, dával jej ultimátum. Dominika Rošková až pri mladšom Adamovi žije lásku ako z filmu - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Buď ja alebo práca, dával jej ultimátum. Dominika Rošková až pri mladšom Adamovi žije lásku ako z filmu
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

SLEDUJE NÁS 207 299 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Buď ja alebo práca, dával jej ultimátum. Dominika Rošková až pri mladšom Adamovi žije lásku ako z filmu

Dominika Rošková a Kristián Baran / S partnerom Adamom
Dominika Rošková a Kristián Baran / S partnerom Adamom — Foto: Promo fotografie TV Markíza (Let's Dance); Instagram - @dominika.roskovaInstagram - v

Pôsobila ako diva, ale bola to len maska.

„Si tvrdá ako pravítko a nikdy nebudeš mať ten správny rozsah pohybu,“ kritizovala trénerka Dominiku Roškovú, tanečníčku, ktorá si napriek týmto slovám dokázala vydrieť cestu až na slovenskú tanečnú špičku. Napriek úspechom sa však raz vzdala tanca kvôli mužovi, ktorý žiarlil a a na parket sa vrátila až potom, čo sa jej prisnila zosnulá babička. Dnes je opäť na vrchole a našla šťastie aj v láske pri o šesť rokov mladšom partnerovi Adamovi. V ich vzťah uverila aj vďaka Adele Vinczeovej.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Roskova (@dominika.roskova)

Na dvoch stoličkách

Mama opatrovateľka a otec, šofér kamiónu, kládli vždy dôraz na vzdelanie a chceli si cez dcéru naplniť svoje nesplnené sny. „Mať doma právničku alebo ekonómku, precíznu, dokonalú, najlepšiu. Tanečný krúžok brali len ako koníček,“ vravela pre Novinky.cz.

Tanečníčka Dominika Rošková.
Prečítajte si tiež: Ráno robí rituál, vďaka ktorému odpuchne. Tanečnica Dominika Rošková radí, ako žiť aktívne a vedome

Po gymnázium v rodnom Žiari nad Hronom odišla Dominika študovať do Bratislavy odbor, ktorý by tipoval len málokto. „Ja som študovala hospodársku politiku. Robili sme napríklad veľké ekonomické analýzy pre ministerstvo hospodárstva. Musela som to však prerušiť, pretože sa mi rozbehla tanečný kariéra,“ prezradila v relácii MAKE UP & GOSSIP Dominika, ktorá tancovala od svojich piatich rokov, no až ako 26-ročná sa rozhodla, že sa bude naplno venovať iba tancu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Roskova (@dominika.roskova)

Bola to maska

„Dovtedy som bola na dvoch stoličkách. V tom čase som dostala aj svoj prvý televízny projekt a vtedy mi vedúci mojej dizertačnej práce povedal, že sa viac nedá sedieť na dvoch stoličkách a musím sa rozhodnúť, či idem robiť analýzy alebo vrtieť zadkom,“ spomínala na časy, kedy sa naplno oddala tancu a urobila dobre. Vďaka šou Let’s Dance ju spoznalo celé Slovensko a v médiách jej udelili prívlastok „extravagantná kráska“.

Tatiana Drexler s prvým manželom Petrom / Tatiana v súčasnosti v tanečnej šou Let's Dance
Prečítajte si tiež: Utečenecký tábor zvládla iba vďaka tancu. Tatianu Drexler prvý muž zanechal s dlhmi, druhý jej dal všetko

„Navonok som mohla pôsobiť, že som sexy a diva, ale bola to len maska,“ prekvapila v Reflexe tanečníčka, ktorá išla pred kamerami s nízkym sebavedomím, no s obrovským odhodlaním niečo dokázať. Tlak na seba samu ju nakoniec dostal až na dno.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.