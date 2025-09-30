Dám jej aj svoje srdce, len nech tu je. Malá Sofia bojuje s nádorom, jej rodina sa odmieta vzdať nádeje
Lekári pripravujú rodinu na najhoršie, no oni sa nevzdávajú.
Ešte pred pár mesiacmi bola Sofia veselé desaťročné dievčatko, ktoré behalo po ihrisku, smialo sa s kamarátmi a užívalo si bezstarostné detstvo. Jej mamina Štefánia opisuje, že nikdy nemala vážnejšie zdravotné problémy. No v apríli tohto roku sa všetko zmenilo.
Po nevinnom úraze hlavy pri hre s kamarátom začala Sofia opakovane vracať a sťažovať sa na silné bolesti hlavy. Najskôr si mysleli, že ide o virózu či problémy so žalúdkom. Po sérii vyšetrení však prišla správa, ktorá zlomila srdce celej rodine – v jej mozgu našli zhubný nádor.
Pre rodičov to bol šok. Lekári potvrdili, že nádor nie je možné operovať bez vážnych následkov. Nasledovali dni plné ožarovaní, chemoterapie, vyčerpávajúcich vyšetrení a nekonečných obáv. „Mne sa celý svet otočil naruby,“ spomína Štefánia. „Je to moje jediné dieťa. Neviem a nechcem si predstaviť, že tu nebude.“
Sofiin príbeh je príbehom nádeje
Sofia je statočná. Napriek hrozivej diagnóze dokáže zvládať náročnú liečbu, ktorá by vyčerpala aj dospelého človeka. Každé dva týždne absolvuje podanie chemoterapie a ďalšie procedúry, no aj tak si zachováva svoj detský úsmev.
Aby jej telo dokázalo liečbu zvládať, potrebuje špeciálnu stravu, vitamíny a výživové doplnky. Jej mamina jej denne pripravuje zeleninu, ovocie, bylinkové čaje a hľadá všetko, čo by mohlo jej dcérke pomôcť. „Dám jej aj svoje srdce, len nech tu je,“ hovorí s obrovským odhodlaním.
Lekári rodičov pripravili aj na tie najťažšie scenáre. Hovoria, že tieto nádory sú veľmi agresívne a často nezostáva veľa času. No rodina sa odmieta vzdať. Každý deň berú ako dar, snažia sa Sofii dopriať čo najviac zážitkov, čo najviac radosti a predovšetkým – čo najviac nádeje.