Lekári utlmili chorobu, ktorá devastuje rodiny. Prelomová liečba daruje ľuďom celé roky spokojného života
Chirurgickým zákrokom spomalili šírenie ochorenia v priemere o 75 percent.
Je dedičná, neúprosne ničí mozgové bunky a prejavuje sa kombináciou príznakov podobných demencii, Parkinsonovej chorobe a nervovo-svalovým ochoreniam. Huntingtonova choroba, jedno z najničivejších a najkrutejších ochorení, sa lekárom historicky prvýkrát podarilo úspešne liečiť. Pre pacientov by to mohlo znamenať roky kvalitnejšieho života naviac.
Najdôležitejšia je včasná diagnostika
Prvé príznaky Huntingtonovej choroby sa zvyčajne objavujú okolo 30. až 40. roku života a do dvoch desaťročí je ochorenie väčšinou smrteľné. Podľa medikov to však znamená, že skoršia liečba by mohla úplne zabrániť vzniku samotných príznakov.
Za chorobu je zodpovedná chyba v DNA, ktorá premieňa bežný mozgový proteín na zabijaka neurónov. BBC informuje, že táto choroba je dedičná, čo znamená, že ak ňou jeden z rodičov trpí, existuje až 50-percentná pravdepodobnosť, že sa u dieťaťa neskôr vyvinie tiež.
Jasnejšia budúcnosť pre mnohé rodiny
Počítal s tým aj Jack May-Davis, ktorého otec a stará mama ochorením trpeli. U otca sa prvé príznaky začali prejavovať koncom tridsiatky, neskôr potreboval nepretržitú paliatívnu starostlivosť a zomrel, keď mal len 54 rokov. Jack má dnes 30 rokov, je advokátsky koncipient, je čerstvo zasnúbený a život má pred sebou.
Vždy si myslel, že ho postihne rovnako neúprosný osud ako jeho otca, no pred časom sa všetko zmenilo. Zúčastnil sa prelomového výskumu, ktorý mu dodal nádej, že jeho budúcnosť môže vyzerať úplne inak.