Identické dvojičky vyskúšali dve kontroverzné diéty. Výsledky po troch mesiacoch šokovali výskumníkov
Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Ivana Chýlkový a Jan Kraus.

Žijeme oddelene, ale stále som šťastná. Ivana Chýlková by mala o živote s Krausom napísať knihu

Nicole Kidman s manželom.

Po 20 rokoch ju opúšťa muž, ktorému zachránila život. Statočná Nicole Kidman bojovala až do konca

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Identické dvojičky vyskúšali dve kontroverzné diéty. Výsledky po troch mesiacoch šokovali výskumníkov

Hugo a Ross Turnerovci
Hugo a Ross Turnerovci — Foto: Instagram @theturnertwiins

Jedol som šesťkrát denne, ale nikdy som sa necítil plný, priznal jeden z bratov.

Bratia Turnerovci sú známi tým, že sa ako identické dvojičky ochotne stavajú do úlohy pokusných králikov. Ross a Hugo v minulosti skúšali zaujímavé exprimenty a v spolupráci s odborníkmi sa vrhli na ďalší. Tridsaťšesťročné dvojičky testovali v spolupráci s Univerzitou Loughborough dve kontroverzné diéty – nízkotučnú (low-fat) a nízkosacharidovú (low-carb). Výsledky po troch mesiacoch šokovali aj výskumníkov, ktorí mali bratov na starosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Päť jedál denne, ale rôzne potraviny

Ross a Hugo Turnerovci zo Spojeného kráľovstva v minulosti testovali, aký vplyv má na človeka 40-minútový tréning oproti 20-minútovému a v inom experimente zasa porovnávali, ako sa zmení telo a zdravie človeka po konzumácii vegánskej stravy oproti jedeniu väčšieho množstva mäsa. Naposledy sa dvojičky spýtali svojich 29-tisíc sledovateľov na sociálnych sieťach, čo ďalšie by ešte mali vyskúšať a fanúšikovia im navrhli nízkosacharidovú a nízkotučnú diétu. Ľudí zaujíma, aký vplyv budú mať dva rôzne prístupy na ich zdravie, silu, kondíciu, ale aj estetiku tela.

Prečítajte si tiež: Jedno identické dvojča jedlo vegánsku stravu, druhé si doprialo mäso. Výsledky experimentu prekvapili

Turnerovci počas trojmesačného testovania jedli tri hlavné jedlá denne, desiatu a olovrant, každý z nich prijal dokopy denne asi 3 500 kalórií, no zloženie jedálnička bolo rôzne. Hugo mal diétu s vysokým obsahom tukov, doprial si potraviny bohaté na tuky ako maslo, orechy, vajcia, avokádo či olivový olej, zatiaľ čo Ross jedol najmä sacharidy a tukom sa vyhýbal. Obaja mali rovnaký príjem bielkovín a počas 12-týždňového experimentu štyrikrát do týždňa cvičili silový tréning alebo kardio a tri dni oddychovali.

Low-fat verzus Low-carb

Športových vedcov z Univerzity Loughborough zaujímalo, ako si bratia počas experimentu udržia svoju silu a kondíciu a kto z nich skôr stratí tuk alebo, naopak, svaly. Ako identické dvojičky sú skvelým príkladom toho, čo všetko sa môže zmeniť, keď žijú zdanlivo rovnaký život, ale inak sa stravujú. Rozdiely boli po troch mesiacoch podľa vedcov šokujúce.

