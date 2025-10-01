Rado zo Zvolena opravuje veci bez nároku na odmenu. Slovákom v ťažkých situáciách ušetrí stovky eur
Radova výzva dojala stovky ľudí.
Niektorí ľudia sa rozhodnú neriešiť len vlastné starosti, ale podať pomocnú ruku tým, ktorí to najviac potrebujú. Vo Zvolene vznikla iniciatíva, ktorá prináša svetlo do života seniorov či mamičiek samoživiteliek. A to doslova – Rado a jeho kamaráti im zadarmo opravujú základné veci v domácnosti.
Reakcia na zdražovanie
Od nového roka čaká ľudí ďalšia vlna zvyšovania cien energií a služieb. Pre mnohých seniorov či mamičky bez partnera je už dnes problém zaplatiť si aj bežné opravy. Práve preto sa Zvolenčan Rado rozhodol konať.
„S chlapmi sme sa dohodli, že keď nám vláda všetko zdražuje od budúceho roka, my chceme pomôcť. Pre dôchodcov, imobilných a matky samoživiteľky na budúci rok budú mať jednoduché opravy elektriky a vody zadarmo. Buďme ľudia a pomáhajme si. Možno sa pridajú aj iní. Ďakujem za každé zdieľanie,“ napísal Radovan na sociálnej sieti.
Ponúkajú napríklad výmenu vypínačov, zásuviek či svetiel, opravy batérií, výmenu hadíc na práčkach, presilikónovanie vane alebo sprchového kúta či osadenie novej práčky. Všetko bezplatne – s cieľom uľahčiť život tým, ktorí si profesionálne služby nemôžu dovoliť.