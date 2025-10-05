Zvnútra perfektne uvarené, zvonka chrumkavé. Známy šéfkuchár robí jaterničky podľa overeného receptu
Toto jedlo mu pripomína detstvo a chvíle strávené s dedkom a babičkou.
Miluje poctivú českú kuchyňu a hoci sa do povedomia širokej verejnosti dostal až vďaka moderovaniu kulinárskych súťaží, v gastronomickom svete je osobnosťou už celé roky. Šéfkuchár Jan Punčochář varí od svojich šiestich narodenín a už na základnej škole vedel, čo ho bude v dospelosti živiť. Jedlo bolo odjakživa jeho láskou.
Sú jeho srdcovkou
„Milujem jedlo, takže keď ho vidím, okamžite sa mi začnú zbiehať sliny a rozžiari sa mi svet. Asi najradšej spomínam na zabíjačky, ktoré sme robili u babičky a u dedka na Morave,“ prezradil známy gastronóm v rozhovore pre Apetit.
Špeciality zo zabíjačiek si dodnes spája najmä so starými rodičmi a pripravuje ich aj vo svojich reštauráciách, kde sa nebojí experimentovať s tradičnými chuťami. Jedno z jeho obľúbených jedál je síce aj naďalej rezeň, no ak otázku trochu preformulujete, odpoveď zrazu znie úplne inak.
„Ak sa pýtate na jedlo, ktoré je mojou srdcovkou, pravidelne sa k nemu vraciam v menu našich reštaurácií a mám ho spojené s detstvom, určite je to bravčová jaternička,“ vysvetlil skúsený kuchár a pridal aj recept, podľa ktorého obľúbenú pochúťku pripravuje.