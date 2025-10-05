Zvnútra perfektne uvarené, zvonka chrumkavé. Známy šéfkuchár robí jaterničky podľa overeného receptu - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Zvnútra perfektne uvarené, zvonka chrumkavé. Známy šéfkuchár robí jaterničky podľa overeného receptu
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Hana Rapantová.

So slovenskými mužmi si nikdy nebola istá. Hlásateľka Hana Rapantová našla šťastie v láske cez internet

Karin Majtánová.

Keď sa zaľúbila do Reichela, bola hluchá a slepá. Karin Majtánová najväčšiu lásku života nikdy neoľutovala

Mária Zinburgová / Rodina Banášovcov.

Nechce byť stredobodom pozornosti. Menej známa sestra Adely Vinczeovej sa živí netradičným povolaním

Senior stál pri ceste a čakal na pomoc. Žilinčan zastavil a svojím gestom mu daroval viac, než len odvoz

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Bývalá česko-slovenská bežkyňa Jarmila Kratochvílová v roku 1983 a v roku 2020.

Jej dopingom boli sadlo a rezne. Rekordmanka Jarmila Kratochvílová sa nikdy neľutovala, že žije bez muža

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

SLEDUJE NÁS 207 287 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Zvnútra perfektne uvarené, zvonka chrumkavé. Známy šéfkuchár robí jaterničky podľa overeného receptu

Jan Punčochář / Ilustračné foto.
Jan Punčochář / Ilustračné foto. — Foto: Instagram/jan_puncochar_chef, furt_v_kuchyni

Toto jedlo mu pripomína detstvo a chvíle strávené s dedkom a babičkou.

Miluje poctivú českú kuchyňu a hoci sa do povedomia širokej verejnosti dostal až vďaka moderovaniu kulinárskych súťaží, v gastronomickom svete je osobnosťou už celé roky. Šéfkuchár Jan Punčochář varí od svojich šiestich narodenín a už na základnej škole vedel, čo ho bude v dospelosti živiť. Jedlo bolo odjakživa jeho láskou.

Sú jeho srdcovkou

„Milujem jedlo, takže keď ho vidím, okamžite sa mi začnú zbiehať sliny a rozžiari sa mi svet. Asi najradšej spomínam na zabíjačky, ktoré sme robili u babičky a u dedka na Morave,“ prezradil známy gastronóm v rozhovore pre Apetit.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jan Punčochář (@jan_puncochar_chef)

Špeciality zo zabíjačiek si dodnes spája najmä so starými rodičmi a pripravuje ich aj vo svojich reštauráciách, kde sa nebojí experimentovať s tradičnými chuťami. Jedno z jeho obľúbených jedál je síce aj naďalej rezeň, no ak otázku trochu preformulujete, odpoveď zrazu znie úplne inak.

Ilustračné foto
Prečítajte si tiež: Syr ste doteraz strúhali zle. Stačia dve malé zmeny a vaše jedlo bude vyzerať ako od šéfkuchára

„Ak sa pýtate na jedlo, ktoré je mojou srdcovkou, pravidelne sa k nemu vraciam v menu našich reštaurácií a mám ho spojené s detstvom, určite je to bravčová jaternička,“ vysvetlil skúsený kuchár a pridal aj recept, podľa ktorého obľúbenú pochúťku pripravuje.

Jaterničky podľa šéfkuchára Punčochářa:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.