Keď tragicky prišiel o otca, prehodnotil svoj život. Vojta Kotek vymenil luxus za tvrdú prácu na farme  - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď tragicky prišiel o otca, prehodnotil svoj život. Vojta Kotek vymenil luxus za tvrdú prácu na farme 
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

SLEDUJE NÁS 207 299 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď tragicky prišiel o otca, prehodnotil svoj život. Vojta Kotek vymenil luxus za tvrdú prácu na farme 

Vojta Kotek s rodinou.
Vojta Kotek s rodinou. — Foto: Promo fotografie TV PRIMA - Farma Vojty Kotka

So ženou a synom žijú v maringotke.

„Keď ja chcem balónik, on mi prinesie vzducholoď,“ smeje sa Radana Kotková, zatiaľ čo sleduje, ako jej manžel Vojta Kotek mení svoj život od základov. Po tragickej smrti otca a vážnej nehode na motorke sa rozhodol, že opustí mestský život a presťahuje sa na farmu. Tam s rodinou žijú v provizórnej maringotke, učia sa, že jedlo nerastie v supermarkete a fanúšikom chce dokázať, že nie je žiaden kaviarensky povaľač.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zrádci (@zradci_official)

Životné skúšky

Z obľúbeného českého herca sa stal farmár a televízni diváci to budú môcť sledovať z bezprostrednej blízkosti. Nejde o žiadny scenár, ale o skutočnosť. Vojta Kotek sa totiž rozhodol od základov prekopať svoj život a hoci je rodákom z pražského Žižkova, osud ho zaviedol na farmu. „K farmárčeniu ma priviedla životná cesta. Začalo to smrťou môjho otca, pokračovalo nehodou a ďalšími ťažkými skúškami. Niektoré veci som v živote prehodnotil,“ prezradil v rozhovore pre český Forbes.

Prečítajte si tiež: Je presvedčený, že osudovú ženu mu zoslal nebohý otec. Vojta Kotek v živote ľutuje už iba jedno

Kotek prišiel o svojho milovaného otca Václava v roku 2019, keď zahynul po nešťastnom páde zo schodov. „Smrť otca naštartovala veľmi veľa vecí,“ priznal v podcaste Čestmíra Strakatého herec, ktorý rok po smrti otca havaroval na zdedenej motorke a mal obrovské šťastie, že to rozchodil. „Život sa mi zosypal, aby sa mohol zase začať skladať,“ povedal s odstupom času Kotek, na ktorom obe hraničné situácie zanechali rany, ale, paradoxne, tiež odštartovali novú etapu. Prestal čakať na to, kým mu život prinesie niečo super, a uvedomil si, že super to už je.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Farma Vojty Kotka (@farmavojtykotka)

Od nuly

Chýbal mu však pokoj, ktorý našiel až neďaleko Orlickej priehrady, kde nakoniec kúpil pozemok s rozlohou šesť hektárov a toto miesto preňho začalo mať obrovský význam. S manželkou Radanou tam mali prvé rande a neskôr sa tam aj vzali. „Rozhodli sme sa, že tam chceme žiť. Lenže je to taký veľký pozemok, že by sa tam zmestilo aj nejaké hospodárstvo,“ prezradil Kotek, ktorý vymenil luxus v meste za tvrdú prácu na farme, kde s rodinou žijú v provizórnej maringotke.

Snowboarďáci / Jiří Mádl s partnerkou Kateřinou
Prečítajte si tiež: Boli panici na svahu, potom si striedali partnerky. Jiří Mádl našiel šťastie pri tajomnej fotografke Katke

„Rozhodli sme sa, že to vyskúšame. Chceli sme, aby náš syn vyrastal v prostredí, kde pochopí, že jedlo nerastie v supermarkete, že jeho spracovaniu predchádza dlhá cesta pestovania a chovu,“ vysvetlil túžbu po ekofarme herec, ktorý teraz svoj nový životný príbeh ukáže v relácii Farma Vojtky Kotka. Hoci herec nerád poodhaľuje svoje súkromie, manželka Radana mu nedala na výber.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.