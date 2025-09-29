Keď tragicky prišiel o otca, prehodnotil svoj život. Vojta Kotek vymenil luxus za tvrdú prácu na farme
So ženou a synom žijú v maringotke.
„Keď ja chcem balónik, on mi prinesie vzducholoď,“ smeje sa Radana Kotková, zatiaľ čo sleduje, ako jej manžel Vojta Kotek mení svoj život od základov. Po tragickej smrti otca a vážnej nehode na motorke sa rozhodol, že opustí mestský život a presťahuje sa na farmu. Tam s rodinou žijú v provizórnej maringotke, učia sa, že jedlo nerastie v supermarkete a fanúšikom chce dokázať, že nie je žiaden kaviarensky povaľač.
Životné skúšky
Z obľúbeného českého herca sa stal farmár a televízni diváci to budú môcť sledovať z bezprostrednej blízkosti. Nejde o žiadny scenár, ale o skutočnosť. Vojta Kotek sa totiž rozhodol od základov prekopať svoj život a hoci je rodákom z pražského Žižkova, osud ho zaviedol na farmu. „K farmárčeniu ma priviedla životná cesta. Začalo to smrťou môjho otca, pokračovalo nehodou a ďalšími ťažkými skúškami. Niektoré veci som v živote prehodnotil,“ prezradil v rozhovore pre český Forbes.
Kotek prišiel o svojho milovaného otca Václava v roku 2019, keď zahynul po nešťastnom páde zo schodov. „Smrť otca naštartovala veľmi veľa vecí,“ priznal v podcaste Čestmíra Strakatého herec, ktorý rok po smrti otca havaroval na zdedenej motorke a mal obrovské šťastie, že to rozchodil. „Život sa mi zosypal, aby sa mohol zase začať skladať,“ povedal s odstupom času Kotek, na ktorom obe hraničné situácie zanechali rany, ale, paradoxne, tiež odštartovali novú etapu. Prestal čakať na to, kým mu život prinesie niečo super, a uvedomil si, že super to už je.
Od nuly
Chýbal mu však pokoj, ktorý našiel až neďaleko Orlickej priehrady, kde nakoniec kúpil pozemok s rozlohou šesť hektárov a toto miesto preňho začalo mať obrovský význam. S manželkou Radanou tam mali prvé rande a neskôr sa tam aj vzali. „Rozhodli sme sa, že tam chceme žiť. Lenže je to taký veľký pozemok, že by sa tam zmestilo aj nejaké hospodárstvo,“ prezradil Kotek, ktorý vymenil luxus v meste za tvrdú prácu na farme, kde s rodinou žijú v provizórnej maringotke.
„Rozhodli sme sa, že to vyskúšame. Chceli sme, aby náš syn vyrastal v prostredí, kde pochopí, že jedlo nerastie v supermarkete, že jeho spracovaniu predchádza dlhá cesta pestovania a chovu,“ vysvetlil túžbu po ekofarme herec, ktorý teraz svoj nový životný príbeh ukáže v relácii Farma Vojtky Kotka. Hoci herec nerád poodhaľuje svoje súkromie, manželka Radana mu nedala na výber.