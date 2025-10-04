Ponožky ste celé roky prali zle, sú ako špongia plná mikróbov. Trikom ich vyčistíte od všetkých patogénov
Mikrobiológovia radia, ako prať ponožky naozaj hygienicky.
Ponožky patria medzi kúsky oblečenia, ktoré perieme najčastejšie. Napriek tomu väčšina z nás netuší, že bežný prací cyklus ich nevyčistí tak, ako by mal. Ako informuje Daily Mail, odborníci varujú, že nesprávnym praním si môžeme zadovážiť problémy s pokožkou a dokonca aj s infekciami.
Nebezpečnejšie, než si myslíme
Podľa mikrobiológov je problém v tom, že práve nohy patria medzi časti tela, ktoré sa potia najviac. V topánkach tak vzniká vlhké a tmavé prostredie, ktoré podporuje množenie mikroorganizmov. Tie sa následne zachytávajú v ponožkách, ktoré odborníci prirovnávajú k „mikrobiálnym špongiám.“
Nie všetky baktérie v ponožkách sú neškodné. „Niektoré z nich môžu byť pôvodcami kožných infekcií, plesní, ale aj patogénmi, ktoré sú odolné voči antibiotikám,“ uvádzajú mikrobiológovia pre Mail Online. Bežné pranie na 30 či 40 stupňoch Celzia na ich zničenie jednoducho nestačí.