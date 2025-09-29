Marína je tá pravá, radila mu babka. Pavla Čekana jeho žena neopustila ani vtedy, keď ochrnul - Dobré noviny
Marína je tá pravá, radila mu babka. Pavla Čekana jeho žena neopustila ani vtedy, keď ochrnul
Marína je tá pravá, radila mu babka. Pavla Čekana jeho žena neopustila ani vtedy, keď ochrnul

Pavol Čekan s manželkou Marínou.
Pavol Čekan s manželkou Marínou. — Foto: Facebook – Pavol Čekan; Promo foto STVR – Milujem Slovensko

Išla do veľkého rizika, za to ju obdivujem, skláňa sa pred manželkou.

„Veda si vybrala mňa. Nedalo sa inak,“ hovorí popredný slovenský vedec Pavol Čekan. A zatiaľ čo veda si vybrala jeho, životnú partnerku Marínu mu vraj pomohla zvoliť jeho babka. „To bol jej úplne prvý výber a bola úplne presvedčená o Maríne, že toto je tá správna žena pre mňa. A je to tak,“ prezradil Pavol Čekan, ktorý s manželkou prekonal aj tiež najťažšie životné skúšky.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10231732889172576&set=pb.1453592193.-2207520000&type=3

Chodila si poňho zubatá

„Si sa narodil trocha skôr. Ponáhľal si sa do tohto bláznivého sveta,“ spomínali v relácii Opri sa o mňa na narodenia Pavla Čekana, ktorý musel v inkubátore o svoj život zabojovať. Keď mal tri mesiace, rodák z Prešova bol opäť blízko smrti. Doma ho strážila babička, keď zrazu prestal dýchať a zmodrel. „Zubatá si furt po mňa prišla a ja – nie,“ smial sa už po rokoch vedec, ktorý bol podľa jeho blízkych vždy iný.

Vladimír Krčméry.
Prečítajte si tiež: Počúvala, ako v noci plakal. Profesora Krčméryho jeho Terézia neopustila, aj keď mu hrozil trest smrti

Nad vecami rozmýšľal inak, od základnej školy mal rád chémiu a chemické olympiády a okrem toho miloval spev a hudbu. „Od ôsmeho ročníka základnej školy som mal jasno, že chcem zakotviť v prírodných vedách, konkrétne v medicíne alebo vo vede. Hudbu som bral len ako priestor na útek z bežného života, ako oddych, úlet a relax,“ prezradil pre Denník N Pavol, ktorý ovláda hru na husle a violu, na strednej škole bol v kapele s Ivanom Táslerom a na islandskom konzervatóriu dokonca študoval operný spev a zúčastnil sa tamojšej SuperStar.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1176143691109&set=pb.1453592193.-2207520000&type=3

Sen o lieku

Jeho vášňou sa však stala veda. Pôvodne chcel ísť študovať medicínu a mal veľký sen, že vynájde liek proti rakovine. „Môj dedko aj môj ujo zomreli na rakovinu, keď som bol ešte školopovinný žiak. Čiže áno, mal som to niekde v hlave,“ vravel pre Aktuality Pavol, ktorý ako 19-ročný odišiel medicínu študovať na Island, aby utiekol pred mečiarizmom. Štúdium bolo v dvoch cudzích jazykoch veľmi náročné, a tak nakoniec prestúpil na biochémiu.

V zahraničí si uvedomil, že keď bude čestný, cieľavedomý a pracovitý, zarobí nielen peniaze, ale aj to ďaleko dotiahne. Počas štúdia na Islande chodil na letné prázdniny na Slovensko a práve vtedy spoznal svoju budúcu manželku Marínu.

