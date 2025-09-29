Koľko zarába súkromná letuška dubajského milionára? Poľka prekvapila úprimnosťou, toto je jej náplň práce
Celé je to rozprávkové, ale aj dosť stresujúce, priznala.
Byť letuškou je pre mnohé ženy splneným snom, no zamysleli ste sa niekedy nad tým, aké je to byť súkromnou letuškou? Poľka Alicja Botowska by o tom vedela rozprávať. Pracuje pre milionára z Dubaja a na sociálnych sieťach sa s tisícami ľudí delí o zákulisie svojho povolania. Prezradila dokonca aj to, koľko si touto profesiou dokáže zarobiť.
Ak by neodišla, zbláznila by sa
Alicja má 27 rokov a hoci sa na prvý pohľad zdá, že žije rozprávku, nebolo to tak vždy. Z Poľska radšej odišla, pretože to tam nemala jednoduché. „Otec bol alkoholik, doma bola otrasná atmosféra. Jedného dňa som sa rozhodla, že buď odídem, alebo sa zbláznim,“ opísala mladá letuška v jednom zo svojich videí na Instagrame.
Onedlho sa ocitla v Španielsku, kde v jednom z klubov prvýkrát stretla svojho šéfa, ktorý sa jej opýtal, či by nechcela byť jeho súkromnou letuškou. Alicja ponuku síce prijala, no jej začiatky neboli jednoduché.
Rozprávkový plat
Denne precestuje tisíce kilometrov a hoci sa občas cíti ako vo filme, má to svoje úskalia. Musí sa totiž starať o úplne všetko, nielen o obsluhu počas letu. Netají sa však tým, že je za prácu nadmieru dobre platená a prezradila aj konkrétnu sumu.