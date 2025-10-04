Chyba, ktorú robí väčšina slovenských hubárov. Tieto štyri druhy húb nepatria do sušičky, varuju odborníci - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Chyba, ktorú robí väčšina slovenských hubárov. Tieto štyri druhy húb nepatria do sušičky, varuju odborníci
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Bývalá česko-slovenská bežkyňa Jarmila Kratochvílová v roku 1983 a v roku 2020.

Jej dopingom boli sadlo a rezne. Rekordmanka Jarmila Kratochvílová sa nikdy neľutovala, že žije bez muža

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Bývalá česko-slovenská bežkyňa Jarmila Kratochvílová v roku 1983 a v roku 2020.

Jej dopingom boli sadlo a rezne. Rekordmanka Jarmila Kratochvílová sa nikdy neľutovala, že žije bez muža

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

SLEDUJE NÁS 207 299 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Chyba, ktorú robí väčšina slovenských hubárov. Tieto štyri druhy húb nepatria do sušičky, varuju odborníci

— Foto: Freepik.com, @kamchatka / Freepik.com, @freepik

Pozor na chybu, ktorú robí väčšina hubárov.

Slovensko žije hubami. Košíky sa rýchlo plnia a mnohí si už doma pripravujú zásoby na zimu. Najčastejšou voľbou býva sušenie, ktoré hubám dodáva intenzívnu arómu a umožňuje ich používať v kuchyni po celý rok. Odborníci však varujú – nie všetky druhy sú vhodné na tento spôsob spracovania. Niektoré môžu stratiť chuť, iné dokonca predstavovať riziko pre zdravie.

Prečo niektoré huby nesušiť?

Podľa Polsat News je rozhodujúce najmä množstvo vody a bielkovín v dužine. Huby s vyšším obsahom vody schnú dlhšie a ani po dôkladnom procese sa z nich nepodarí odstrániť všetku vlhkosť. To zvyšuje riziko plesní a baktérií pri skladovaní. Okrem toho pri sušení prebieha aj denaturácia bielkovín, ktorá mení štruktúru húb – tie môžu stvrdnúť alebo zhorknúť.

Foto: Freepik, @bublikhaus

Vedci SoonSil Chun, Edgar Chambers a Injun Han vo svojej štúdii publikovanej v časopise Foods upozornili, že počas sušenia dochádza aj k tzv. Maillardovým reakciám. Tie môžu vytvárať nielen horké látky, ale aj zlúčeniny škodlivé pre zdravie.

Huby, ktoré do sušičky nepatria

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.