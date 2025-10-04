Chyba, ktorú robí väčšina slovenských hubárov. Tieto štyri druhy húb nepatria do sušičky, varuju odborníci
Pozor na chybu, ktorú robí väčšina hubárov.
Slovensko žije hubami. Košíky sa rýchlo plnia a mnohí si už doma pripravujú zásoby na zimu. Najčastejšou voľbou býva sušenie, ktoré hubám dodáva intenzívnu arómu a umožňuje ich používať v kuchyni po celý rok. Odborníci však varujú – nie všetky druhy sú vhodné na tento spôsob spracovania. Niektoré môžu stratiť chuť, iné dokonca predstavovať riziko pre zdravie.
Prečo niektoré huby nesušiť?
Podľa Polsat News je rozhodujúce najmä množstvo vody a bielkovín v dužine. Huby s vyšším obsahom vody schnú dlhšie a ani po dôkladnom procese sa z nich nepodarí odstrániť všetku vlhkosť. To zvyšuje riziko plesní a baktérií pri skladovaní. Okrem toho pri sušení prebieha aj denaturácia bielkovín, ktorá mení štruktúru húb – tie môžu stvrdnúť alebo zhorknúť.
Vedci SoonSil Chun, Edgar Chambers a Injun Han vo svojej štúdii publikovanej v časopise Foods upozornili, že počas sušenia dochádza aj k tzv. Maillardovým reakciám. Tie môžu vytvárať nielen horké látky, ale aj zlúčeniny škodlivé pre zdravie.