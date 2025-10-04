Slovenská Marie Kondo pomáha ľuďom s organizáciou domácnosti: Nemusím nič upratovať, odkladať ani hľadať - Dobré noviny
Slovenská Marie Kondo pomáha ľuďom s organizáciou domácnosti: Nemusím nič upratovať, odkladať ani hľadať
Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Jej dopingom boli sadlo a rezne. Rekordmanka Jarmila Kratochvílová sa nikdy neľutovala, že žije bez muža

Slovenská Marie Kondo pomáha ľuďom s organizáciou domácnosti: Nemusím nič upratovať, odkladať ani hľadať

Odľahčenie vášho príbytku vo vás podporí väčšiu spokojnosť a prinesie vám ľahkosť v duši.

Niekomu to môže pripadať útulné, pravdou však je, že si v takom príbytku obvykle dobre neoddýchneme. Priestory, v ktorých žijeme, sa postupom času nenápadne zapĺňajú a predmety každodennej spotreby po rokoch dopĺňajú doslova celé police zbytočností, ktoré si hrdo šanujeme a nemienime sa ich vzdať. Práve ich odstránenie by nám pritom prinieslo celý rad benefitov.

Aj keď sa nám to na prvý pohľad nezdá, odľahčenie našich príbytkov v nás v skutočnosti podporí väčšiu spokojnosť a prinesie nám ľahkosť v duši. A u žien to platí dvojnásobne. Zatiaľ čo mužov neporiadok nijako fyziologicky neovplyvňuje, u žien totiž rozhádzané preplnené priestory spúšťajú tvorbu kortizolu. Vniesť si do života štipku minimalizmu je preto celkom na mieste.

Ako pritom hovorí konzultantka Zuzana Mrázová, známa na Instagrame pod menom Simplist.sk, ktorá už roky ľuďom pomáha s organizáciou domácnosti podľa Marie Kondo, pod minimalizmom si netreba predstavovať žiadne extrémy. Mať jednu misku, jednu lyžičku a podložku na spanie nikdy nebolo jej cieľom. V porovnaní s bežnou domácnosťou toho však naozaj nemá doma veľa, čo so sebou prináša mnoho výhod. „Nemusím nič upratovať, nič odkladať, nič hľadať. A to je pre mňa najväčšia výhra,“ hovorí spokojne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nikdy to neľutovala

Pri myšlienke zbaviť sa nadbytočných veci mnohým napadá, či svoje rozhodnutie niekedy neoľutujú. „To je jedna z najčastejších otázok, ktoré dostávam. No keď sa nad tým zamyslím, naozaj si neviem spomenúť na nič, čo by som po vytriedení ľutovala. Môj mozog si veľmi rýchlo zvykol, že tá vec už nie je súčasťou môjho života a pustil ju,“ približuje Zuzana pre Refresher. Priaznivci minimalizmu si na tomto životnom štýle pochvaľujú aj ďalšie vecí. „Keď totiž z domácnosti odstránite zbytočnosti, uľaví sa vám nielen fyzicky, ale aj psychicky. Zrazu nemusíte neustále niečo upratovať, prekladať, hľadať. Prirovnávam to k pobytu v Airbnb. Máte len to, čo naozaj potrebujete, a nič vám nechýba,“ podotýka Zuzana, podľa ktorej s minimalizmom človek v neposlednom rade i slušne ušetrí. 

