Princ William si nad pivom vylial srdce: Mám za sebou najťažšie roky. Život nás všetkých skúša - Dobré noviny
Princ William si nad pivom vylial srdce: Mám za sebou najťažšie roky. Život nás všetkých skúša
Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Princ William si nad pivom vylial srdce: Mám za sebou najťažšie roky. Život nás všetkých skúša

Princ William a herec Eugen Levy.
Princ William a herec Eugen Levy. — Foto: Promo fotografie The Reluctant Traveler (Apple)

Aj jeho manželka Kate hovorí o živote ako o jazde na horskej dráhe.

Po období ticha princ William otvorene prehovoril o jednej z najťažších etáp, ktorými si jeho rodina prešla. V pripravovanej špeciálnej epizóde série The Reluctant Traveler na Apple TV+ s názvom Život kráľovskej rodiny vo Veľkej Británii sa 43-ročný princ z Walesu objaví po boku 78-ročného herca a komika Eugena Levyho, pri ktorom si vylial svoje srdce.

Najťažšie roky

Komik v ukážke cestuje po Londýne v dvojposchodovom autobuse a priznáva: „Nikdy som sa necítil viac ako turista.“ Napriek tomu ho čaká osobné pozvanie priamo od princa Williama do Windsorského hradu, kde ho dedič trónu vedie po záhradách spolu s jeho čiernym kokršpanielom Orlou. Na otázku, čo robí vo voľnom čase, William s úsmevom odpovedá: „Spím. Keď máte tri malé deti, spánok je dôležitou súčasťou môjho života.“

Princezná Kate a princ William / Michael Middleton a Carol Middleton
Prečítajte si tiež: Svokrovcom dal sľub, za ktorým si stojí. Princ William vedel, že sa život Kate výrazne zmení

Princ sa počas natáčania dokumentu vybral aj do miestnej krčmy, kde v rozhovore otvorene prehovoril o ťažkostiach posledných rokov. „Roky 2023 – 2024 boli najťažšie, aké som kedy zažil. Život nás skúša a schopnosť tieto skúšky prekonať je to, čo nás robí tým, kým sme,“ priznal William.

Otec aj manželka

Ťažkosti kráľovskej rodiny začali, keď kráľ Karol vo februári 2024 oznámil, že mu diagnostikovali rakovinu, ktorú objavili počas liečby zväčšenej prostaty. „Každá diagnóza, každý nový prípad je pre postihnutých a ich blízkych náročnou a často aj desivou skúsenosťou,“ napísal v apríli 2025 kráľ, ktorý stále bojuje s bližšie nešpecifikovaným druhom rakoviny. „Aj ja som jedným číslom zo štatistiky a môžem potvrdiť, že to môže byť aj skúsenosť, ktorá v ľuďoch môže ukázať to najlepšie,“ dodal.

Kráľ Karol a princezná Kate.
Prečítajte si tiež: Do nemocnice za ňou prišiel oblečený ešte v župane. Pre kráľa Karola je Kate ako dcéra, ktorú nikdy nemal

Len šesť týždňov po oznámení kráľa sa na verejnosť dostala správa, že rakovinu má aj princezná Kate, ktorá podstúpila chemoterapiu.

