Princ William si nad pivom vylial srdce: Mám za sebou najťažšie roky. Život nás všetkých skúša
Aj jeho manželka Kate hovorí o živote ako o jazde na horskej dráhe.
Po období ticha princ William otvorene prehovoril o jednej z najťažších etáp, ktorými si jeho rodina prešla. V pripravovanej špeciálnej epizóde série The Reluctant Traveler na Apple TV+ s názvom Život kráľovskej rodiny vo Veľkej Británii sa 43-ročný princ z Walesu objaví po boku 78-ročného herca a komika Eugena Levyho, pri ktorom si vylial svoje srdce.
Najťažšie roky
Komik v ukážke cestuje po Londýne v dvojposchodovom autobuse a priznáva: „Nikdy som sa necítil viac ako turista.“ Napriek tomu ho čaká osobné pozvanie priamo od princa Williama do Windsorského hradu, kde ho dedič trónu vedie po záhradách spolu s jeho čiernym kokršpanielom Orlou. Na otázku, čo robí vo voľnom čase, William s úsmevom odpovedá: „Spím. Keď máte tri malé deti, spánok je dôležitou súčasťou môjho života.“
Princ sa počas natáčania dokumentu vybral aj do miestnej krčmy, kde v rozhovore otvorene prehovoril o ťažkostiach posledných rokov. „Roky 2023 – 2024 boli najťažšie, aké som kedy zažil. Život nás skúša a schopnosť tieto skúšky prekonať je to, čo nás robí tým, kým sme,“ priznal William.
Otec aj manželka
Ťažkosti kráľovskej rodiny začali, keď kráľ Karol vo februári 2024 oznámil, že mu diagnostikovali rakovinu, ktorú objavili počas liečby zväčšenej prostaty. „Každá diagnóza, každý nový prípad je pre postihnutých a ich blízkych náročnou a často aj desivou skúsenosťou,“ napísal v apríli 2025 kráľ, ktorý stále bojuje s bližšie nešpecifikovaným druhom rakoviny. „Aj ja som jedným číslom zo štatistiky a môžem potvrdiť, že to môže byť aj skúsenosť, ktorá v ľuďoch môže ukázať to najlepšie,“ dodal.
Len šesť týždňov po oznámení kráľa sa na verejnosť dostala správa, že rakovinu má aj princezná Kate, ktorá podstúpila chemoterapiu.