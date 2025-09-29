VIDEO: Urobíte to, aj keď sa možno zabijete. Adam Hagara prepísal históriu slovenského krasokorčuľovania - Dobré noviny
VIDEO: Urobíte to, aj keď sa možno zabijete. Adam Hagara prepísal históriu slovenského krasokorčuľovania
VIDEO: Urobíte to, aj keď sa možno zabijete. Adam Hagara prepísal históriu slovenského krasokorčuľovania

Adam Hagara.
Foto: Instagram - sylva_photography (Sylva Krenkova_figure skating photo), X - @moozuru

Má šancu dostať sa medzi tých najlepších.

Keď sa 19-ročný talent Adam Hagara postavil na ľad bratislavského Zimného štadióna Ondreja Nepelu, diváci už vedeli, že ich čaká niečo výnimočné. Na domácom Memoriáli Ondreja Nepelu predviedol voľnú jazdu na motívy Jamesa Bonda a postaral sa o moment, ktorý navždy zostane zapísaný v dejinách slovenského športu. Hagara sa totiž stal len druhým Slovákom, ktorý na oficiálnej súťaži zvládol štvoritý skok.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1356887159129128&set=a.653913369426514

Možná smrť

Sen o úspešnom štvoritom skoku si Hagara nosil v hlave celé dve sezóny. Pokúšal so oň už na marcových majstrovstvách sveta v Japonsku, no vedel, že ho ešte čaká veľa tvrdej práce. „Musíte do toho ísť, aj keď viete, že sa možno zabijete,“ vysvetľoval pre Sportnet 19-ročný krasokorčuliar, ktorý pol roka poctivo drel na tréningoch, aby dokázal posunúť hranice svojich možností.

Prečítajte si tiež: Dosiahol životný úspech! Krasokorčuliar Adam Hagara získal STRIEBRO na mládežníckej olympiáde

V krátkom programe mu štvoritý tulup nevyšiel, no šanca prišla ešte vo voľnej jazde. Adam otvorene priznal, že v tej chvíli musel nájsť vieru v samého seba a keď sa mu nakoniec „štvorák“ podaril, na jeho tvári sa objavil obrovský úsmev a všetci diváci nadšene zaujúkali. „Aj ja som skoro zvýskol,“ zasmial sa Hagara, ktorý prepísal históriu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/scpolicie/posts/pfbid0F425V9wfhW1yEEoycZpnw3tJWn8Nzf6MheJ2KR3sP6QdJDHAXYZ8wqfi9Kupog7jl

Prvý v ére samostatnosti

Stal sa totiž len druhým Slovákom v histórii, ktorý na oficiálnej súťaži predviedol štvoritý skok. Prvým bol legendárny Jozef Sabovčík, prezývaný aj „Jumping Joe“, ktorému sa tento odvážny kúsok podaril ešte v roku 1986 a stal sa ikonou svetového krasokorčuľovania. Odvtedy ubehlo takmer 40 rokov, kým slovenskí fanúšikovia zažili podobný moment. Adam Hagara je tak prvým Slovákom v ére samostatnosti, ktorému sa podarilo prelomiť túto hranicu a nadviazať na odkaz svojho slávneho predchodcu.

