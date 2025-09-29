Hrdinstvo, ktoré inšpiruje. Denis riskoval vlastný život, aby zachránil ženu uväznenú v horiacom aute - Dobré noviny
Hrdinstvo, ktoré inšpiruje. Denis riskoval vlastný život, aby zachránil ženu uväznenú v horiacom aute
Hrdinstvo, ktoré inšpiruje. Denis riskoval vlastný život, aby zachránil ženu uväznenú v horiacom aute

— Foto: Polícia Slovenskej republiky

Jeho mimoriadny čin si všimli aj v paláci.

Keď v diaľke zbadal vážnu dopravnú nehodu, ani na chvíľu nezaváhal. Autá sa totiž začínali meniť na horiace pasce a hralo sa o čas. Kým iní sledovali, čo sa deje, Denis urobil to, čo by mnohí nedokázali – konal.

Neváhal a konal

Nehoda sa stala pri obci Semerovo v Nitrianskom kraji. Na ceste boli dve havarované autá, pričom jedno už pohltili plamene a druhé začínalo horieť. Ako uviedli policajti na sociálnej sieti, Denis okamžite zisťoval od svedkov, či boli na miesto privolaní hasiči a záchranári. Keď si všimol, že vo vozidle je žena pri vedomí, nezaváhal.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/pfbid02sV1rX9ezMuwnifuRtm6e7qw3qnGCpEUQbMyaXyBPJM7xfdtJ8wRxbFyFG2P61pzNl

„Náš kolega urýchlene pristúpil k autu a za pomoci druhej osoby ženu z vozidla vyslobodil,“ opísali policajti čin svojho kolegu mimo služby. Aj vďaka jeho duchaprítomnosti sa podarilo ženu zachrániť a odovzdať do rúk záchranárov.

Obetavosť a odhodlanie

„Vo vozidle sa nachádzali ešte ďalšie osoby, ktoré už, žiaľ, nejavili známky života,“ dodali muži zákona, podľa ktorých je práve zachránený život dôkazom, aké dôležité je, keď sa niekto odváži zasiahnuť v pravý čas.

Hoci sa nehoda odohrala už vo februári minulého roka, dnes si ppráp. Denis Rácko za svoj hrdinský čin vyslúžil čestné uznanie v rámci ocenenia Zlatý záchranársky kríž 2024, ktoré odovzdali v Prezidentskom paláci. „Kolegovi aj týmto ďakujeme za jeho obetavosť a odhodlanie a k oceneniu srdečne gratulujeme,“ doplnili strážcovia zákona.

Prečítajte si tiež: V kritickej situácii ako jediný vedel, čo robiť. 11-ročný Tobias je hrdina, zachránil rodinu pri požiari

