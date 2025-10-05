Geniálny trik poteší nielen majiteľov. Trénerka prezradila, ako psa navždy odnaučíte skákať po ľuďoch
Osvojte si jednoduchý trik z TikToku, ktorý funguje bez kriku a trestov.
Pri dverách vám zazvoní návšteva, váš pes vystrelí ako raketa a každého z hostí radostne poskáče a pooblizuje. Niekto má takéto prejavy lásky rád, iný však nemusí byť nadšený. Psíci navyše často nedokážu odhadnúť svoju silu a ak sú väčšieho vzrastu, v návale emócií nás môžu zvaliť na zem alebo nechtiac ublížiť. Trénerka psov Jamie Diaz, ktorá na TikToku vystupuje so psíkom Oliverom a fenkou Fionou, však prišla s metódou, ktorá vás poteší. Je originálna a účinná.
Ignorujte ho
Trik je založený na tom, že psovi nedáte žiadnu slovnú ani fyzickú odozvu – neodtláčate ho, nehrešíte, ani naňho nezvoláte staré známe ‚Nie!‘. Namiesto toho využijete vlastnú reč tela, aby ste psovi dali najavo, čo nechcete. Vo videu si trénerka sadne na gauč a keď na ňu pes vyskočí, okamžite vstane, prekríži ruky a ignoruje ho. Stačí pár opakovaní a pes to vzdá a radšej si ľahne.
Treba si uvedomiť, že psy robia všetko pre odmenu a ak mu dávate svoju pozornosť, hoci aj neželanú, stále je to svojím spôsobom odmena a pre vášho psa ste parťáci v hre, čo je preňho v podstate forma zábavy. Trénerka preto odporúča nereagovať naňho vôbec. Len tak mu dáte najavo, že mu jeho skákanie neprinesie nič, a prestane to robiť.
Four on the floor
Podľa expertky na výcvik psov však ignorovanie nestačí vždy a všade. Ak váš pes pravidelne skáče po každom, kto sa k vám priblíži, je celkom ťažké zabezpečiť, aby sa dotyčný vždy spontánne zachoval tak, ako potrebujete. Preto je vhodné psíkovi ukázať, čo má robiť namiesto skákania. Psy sa totiž učia lepšie, keď vedia, aké správanie je žiaduce, ako keď im len dáte najavo to, čo nesmú.