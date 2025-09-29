Vlámal sa do cudzej pivnice a nanosil tam kvety. Známy chlapec bol taký slušný, až to bolo mame nepríjemné
Vymýšľať začal až na vysokej škole, keď sa kvôli diskotékam niekoľko dní doma vôbec neukázal.
Keď bol prvák, poslali ho do detskej rozhlasovej družiny a režisérka, ktorá ho tam skúšala, povedala, že je zázračné dieťa. Chlapec z fotografie sa už v tom čase veľmi dobre učil a celý pedagogický zbor ho vždy tak veľmi chválil, až to bolo jeho mame nepríjemné.
Hoci bol naozaj jeden z najslušnejších chlapcov v triede, v jedno leto sa nechal zlomiť a prišiel s neobyčajným nápadom. Cez prázdniny sa s kamarátmi vlámal do cudzej pivnice a urobil si z nej klubovňu. Nanosili tam spolu knihy a dokonca aj kvety, ale keď sa to susedia dozvedeli, bolo zle-nedobre.