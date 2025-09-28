Nielen pred kamerou, ale aj doma. Adam Bardy prezradil, že často improvizuje aj pri svojich ratolestiach
Známy herec a model sa stal vlani trojnásobným otcom.
Adamovi Bardymu sa dlhodobo nedarí len v kariérnej oblasti, ale šťastie má aj v súkromí. Po jeho boku stojí už niekoľko rokov manželka Bibiána a koncom roka 2024 sa stal dokonca trojnásobným otcom, keď k synovi Alanovi pribudli dvojčatá Leon a Evan.
Najnovšie dostal Adam ponuku na účinkovanie v markizáckej relácii Možné je všetko, kde sa nevyhol ani improvizácii. V rozhovore pre Život však prezradil, že s tou sa potýka nielen pred kamerami, ale aj doma.
Let’s get the Bardy started
Keď minulý rok na Silvestra priviedla manželka Adama Bardyho na svet dvojičky, nemohol byť šťastnejší. „Let’s get the Bardy started,“ napísal vtedy herec na sociálnej sieti s narážkou na známu frázu Let´s get the party started (Párty sa môže začať). Rodinka sa rozrástla o synčekov Leona a Evana a z Adama sa tak stal už trojnásobný otecko.
Odvtedy majú doma o zábavu postarané, keďže synčekovia si vyžadujú maximálnu rodičovskú pozornosť a starostlivosť. Pyšný otec pomáha manželke so všetkým a neštíti sa ničoho.