Po druhom dieťati túžila, ale nevyšlo to. Andrea Pálffy Belányiová si aj tak splnila sen o veľkej rodine
Známa moderátorka má dcérku Saskiu s bývalým manželom, hokejistom Žigmundom Pálffym.
Život sa s Andreou Pálffy Belányiovou rozhodne nemaznal. Najprv sa jej narodila dcérka, ktorá bojovala so zdravotnými problémami, a neskôr jej nevyšlo ani manželstvo s hokejistom Žigmundom Pálffym. Napriek tomu statočne bojovala s tým, čo jej osud nadelil a napokon sa aj na ňu usmialo šťastie - našla novú lásku.
V rozhovore pre portál Najmama.sk jojkárska moderátorka najnovšie prezradila, že v minulosti túžila po ďalšom dieťati, no nevyšlo to. Napriek tomu si sen o veľkej rodine splnila a to vďaka partnerovi.
Bez pomoci by to nešlo
Andrea Pálffy Belányiová má za sebou náročné životné chvíle, keď sa jej v minulosti rozpadlo manželstvo s hokejistom Žigmundom Pálffym a na chorú dcérku Saskiu zostala sama. Našla však v sebe silu a odhodlanie v živote bojovať ďalej.
A hoci má dcérka Saskia už takmer 18 rokov, mentálne je podľa moderátorkiných slov na úrovni dieťaťa, a tak je starostlivosť o ňu náročnejšia ako pri zdravej ratolesti.
„Bez pomoci by to nešlo. Mám opatrovateľky, ktoré sú pri dcérke, keď som v práci. Pomáhajú mi aj moji rodičia, ale keďže som Košičanka a len ja som sa presťahovala do Bratislavy, musíme všetko plánovať vopred, nie je to také flexibilné, ako keď máte rodinu v rovnakom meste. Ale sme, našťastie, spolu často a sú pre mňa tiež veľkou pomocou v starostlivosti o Saskiu, ktorá sa veľmi teší, keď je s babkou a dedkom,“ prezradila Andrea Pálffy Belányiová, ktorá priznala, že v minulosti po ďalšom dieťatku túžila.