Štyri piercingy aj panika pred publikom. Natália Germáni prezradila veci, ktoré ste možno o nej nevedeli
Známa herečka žije v manželstve s hudobníkom Martinom Valihorom.
Mnohí Slováci ju poznajú vďaka dráme Jej telo o československej športovkyni, ktorá po vážnom úraze prerazila ako pornoherečka, ale aj pre jej ľúbostný vzťah s hudobníkom Martinom Valihorom.
Známej herečke Natálii Germáni sa dlhodobo nedarí len v kariére, ale aj v súkromnom živote, s manželom vychováva aj dve dcérky. Nedávno sa na svojom profile rozhodla viac priblížiť svojim fanúšikom a prezradila o sebe veci, ktoré ste možno o nej doposiaľ netušili.
Pre Natáliu Germáni sú vraj podľa vlastných slov pečienka a vnútornosti jediným jedlom, ktoré nezje. „Inak mám rada všetko. Vždy všetko dojem, aj keď som totálne plná. A potom mi je zle. Tak ma naučili,“ priznala so smiechom.
V sedemnástich mala herečka na tvári štyri piercingy, fotografiu z tej doby zverejnila aj na svojom profile na sociálnej sieti. „Toto je jediný dôkaz, lebo celá pamäť z môjho starého počítača sa vymazala,“ dodala ďalej umelkyňa.
Otvorene priznala aj to, že na škole mala paniku z hrania pred živým publikom, aj keď by to nebol nikto nikdy povedal. „Moje predstavenia v divadle vždy sprevádzalo obrovské prekonávanie sa a abnormálna vnútorná tréma,“ dodala ďalej úprimne známa herečka.