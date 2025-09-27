Štyri piercingy aj panika pred publikom. Natália Germáni prezradila veci, ktoré ste možno o nej nevedeli - Dobré noviny
Štyri piercingy aj panika pred publikom. Natália Germáni prezradila veci, ktoré ste možno o nej nevedeli
Štyri piercingy aj panika pred publikom. Natália Germáni prezradila veci, ktoré ste možno o nej nevedeli

Natália Germáni o sebe prezradila niekoľko vecí.
Foto: Instagram @ natalagermani

Známa herečka žije v manželstve s hudobníkom Martinom Valihorom.

Mnohí Slováci ju poznajú vďaka dráme Jej telo o československej športovkyni, ktorá po vážnom úraze prerazila ako pornoherečka, ale aj pre jej ľúbostný vzťah s hudobníkom Martinom Valihorom.

Známej herečke Natálii Germáni sa dlhodobo nedarí len v kariére, ale aj v súkromnom živote, s manželom vychováva aj dve dcérky. Nedávno sa na svojom profile rozhodla viac priblížiť svojim fanúšikom a prezradila o sebe veci, ktoré ste možno o nej doposiaľ netušili.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Natália Germáni (@natalagermani)

Pre Natáliu Germáni sú vraj podľa vlastných slov pečienka a vnútornosti jediným jedlom, ktoré nezje. „Inak mám rada všetko. Vždy všetko dojem, aj keď som totálne plná. A potom mi je zle. Tak ma naučili,“ priznala so smiechom.

Natália Germáni priznala, že nerada robí jednu činnosť na rozdiel od iných mám.
Prečítajte si tiež: Nenávidím to, strašne ma to nebaví! Natália Germáni priznala, ktorá mamičkovská činnosť jej lezie krkom

V sedemnástich mala herečka na tvári štyri piercingy, fotografiu z tej doby zverejnila aj na svojom profile na sociálnej sieti. „Toto je jediný dôkaz, lebo celá pamäť z môjho starého počítača sa vymazala,“ dodala ďalej umelkyňa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Natália Germáni (@natalagermani)

Otvorene priznala aj to, že na škole mala paniku z hrania pred živým publikom, aj keď by to nebol nikto nikdy povedal. „Moje predstavenia v divadle vždy sprevádzalo obrovské prekonávanie sa a abnormálna vnútorná tréma,“ dodala ďalej úprimne známa herečka.

Natália Germáni našla šťastie pri hudobníkovi Martinovi Valihorovi.
Prečítajte si tiež: Nakrútila intímne scény a utekala na vyšetrenie. Natália Germáni našla šťastie pri Martinovi s čistou dušou

