Život bez Sanela si už nevie predstaviť. Jasmina Alagič sa netají tým, že by privítala druhé dieťatko - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Život bez Sanela si už nevie predstaviť. Jasmina Alagič sa netají tým, že by privítala druhé dieťatko
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Zdena Gruberová prišla tragicky o syna, oporu našla v manželovi Ľudovítovi.

Prišla domov a uvidela mŕtveho syna. Zdena Gruberová krutú ranu prekonala aj vďaka inžinierovi Ľudovítovi

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Michaela Kocianová so snúbencom.

Keď prvý raz uspela, zhodili ju zo schodov. Michaele Kocianovej zoslal pánboh veľkorysého milionára

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

SLEDUJE NÁS 207 310 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Život bez Sanela si už nevie predstaviť. Jasmina Alagič sa netají tým, že by privítala druhé dieťatko

Jasmina Alagič prehovorila o druhom dieťati.
Jasmina Alagič prehovorila o druhom dieťati. — Foto: Instagram @ jasmina_alagic

Moderátorka žije už roky s manželom Patrikom Rytmusom Vrbovským.

Jasmina Alagič a jej životný partner Patrik Rytmus Vrbovský tvoria už niekoľko rokov harmonický pár a hoci sa aj oni museli vysporiadať s náročnejšími chvíľami vo vzťahu, naďalej sú si jeden druhému oporou a stoja pri sebe.

Spoločne vychovávajú aj synčeka Sanela a materstvo si známa moderátorka podľa vlastných slov užíva. V rozhovore pre portál Diva.sk Jasmina nedávno prezradila, že by privítala aj druhé bábätko a teda súrodenca k Sanelovi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jasmina Alagič (@jasmina_alagic)

Čakal na neho celý život

Moderátorka a raper sa zosobášili v roku 2019 a svoju lásku korunovali aj spoločným potomkom, synčekom Sanelom. Ten sa narodil v júli toho istého roka a známy spevák jeho príchod na svet okomentoval veľmi emotívnymi slovami: „Čakal som na teba celý život, v mojom podvedomí som ťa nosil každý deň,“ vyjadril sa vtedy Rytmus.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jasmina Alagič (@jasmina_alagic)

Jasmina Alagič si odvtedy materstvo užíva a napriek pracovným povinnostiam sa so synčekom snaží tráviť každučkú voľnú chvíľu. Je evidentné, že ich spája veľmi silné puto a moderátorka priznáva, že život bez dieťaťa si už nevie ani predstaviť. O Sanelovi totiž jojkárska moderátorka hovorí ako o najlepšom kamarátovi na svete.

Ak Boh dá...

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.