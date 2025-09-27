Život bez Sanela si už nevie predstaviť. Jasmina Alagič sa netají tým, že by privítala druhé dieťatko
Moderátorka žije už roky s manželom Patrikom Rytmusom Vrbovským.
Jasmina Alagič a jej životný partner Patrik Rytmus Vrbovský tvoria už niekoľko rokov harmonický pár a hoci sa aj oni museli vysporiadať s náročnejšími chvíľami vo vzťahu, naďalej sú si jeden druhému oporou a stoja pri sebe.
Spoločne vychovávajú aj synčeka Sanela a materstvo si známa moderátorka podľa vlastných slov užíva. V rozhovore pre portál Diva.sk Jasmina nedávno prezradila, že by privítala aj druhé bábätko a teda súrodenca k Sanelovi.
Čakal na neho celý život
Moderátorka a raper sa zosobášili v roku 2019 a svoju lásku korunovali aj spoločným potomkom, synčekom Sanelom. Ten sa narodil v júli toho istého roka a známy spevák jeho príchod na svet okomentoval veľmi emotívnymi slovami: „Čakal som na teba celý život, v mojom podvedomí som ťa nosil každý deň,“ vyjadril sa vtedy Rytmus.
Jasmina Alagič si odvtedy materstvo užíva a napriek pracovným povinnostiam sa so synčekom snaží tráviť každučkú voľnú chvíľu. Je evidentné, že ich spája veľmi silné puto a moderátorka priznáva, že život bez dieťaťa si už nevie ani predstaviť. O Sanelovi totiž jojkárska moderátorka hovorí ako o najlepšom kamarátovi na svete.