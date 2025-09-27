Vedela, že sa za neho vydá. Renáta Názlerová adresovala na výročie manželovi slová, ktoré hovoria za všetko
Moderátorka už dlhé roky tvorí pár s manželom Jozefom.
Už 33 rokov prešlo odvtedy, ako Renáta Názlerová povedala pred oltárom svoje áno manželovi Jozefovi. Obaja sa dodnes držia toho, čo si kedysi sľúbili. A hoci ani v ich vzťahu to nebolo vždy ružové a museli prekonať aj náročné chvíle, stále to spolu ťahajú v dobrom aj v zlom. Pri príležitosti ich výročia venovala moderátorka svojmu Jozefovi dojímavé slová plné lásky.
Vedela, že sa za neho vydá
Renáta a Jozef sa po prvý raz stretli na liečení, kde sa Renáta zotavovala zo športových zranení. Ihneď si padli do oka. „Vošla som do reštaurácie, zbadala som ho tam a vedela som, že sa zaňho vydám,“ spomínala moderátorka pre Šarm.
Ich vzťah síce začal priateľstvom, po roku randenia sa však napokon vzali a zdá sa, že odvtedy medzi nimi láska každým dňom len rastie.
Renáta Názlerová je toho názoru, že za šťastné manželstvo vďačí najmä tomu, že si s manželom vážia jeden druhého, navzájom sa podporujú, odpúšťajú si a sú si oporou.