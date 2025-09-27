Vedela, že sa za neho vydá. Renáta Názlerová adresovala na výročie manželovi slová, ktoré hovoria za všetko - Dobré noviny
Vedela, že sa za neho vydá. Renáta Názlerová adresovala na výročie manželovi slová, ktoré hovoria za všetko
Vedela, že sa za neho vydá. Renáta Názlerová adresovala na výročie manželovi slová, ktoré hovoria za všetko

Renáta Názlerová venovala manželovi krásne slová.
Renáta Názlerová venovala manželovi krásne slová. — Foto: Facebook, renata.nazlerova.officialna.stranka

Moderátorka už dlhé roky tvorí pár s manželom Jozefom.

Už 33 rokov prešlo odvtedy, ako Renáta Názlerová povedala pred oltárom svoje áno manželovi Jozefovi. Obaja sa dodnes držia toho, čo si kedysi sľúbili. A hoci ani v ich vzťahu to nebolo vždy ružové a museli prekonať aj náročné chvíle, stále to spolu ťahajú v dobrom aj v zlom. Pri príležitosti ich výročia venovala moderátorka svojmu Jozefovi dojímavé slová plné lásky.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=632843645501190&set=a.112545840864309&type=3&ref=embed_post

Vedela, že sa za neho vydá

Renáta a Jozef sa po prvý raz stretli na liečení, kde sa Renáta zotavovala zo športových zranení. Ihneď si padli do oka. „Vošla som do reštaurácie, zbadala som ho tam a vedela som, že sa zaňho vydám,“ spomínala moderátorka pre Šarm.

Prečítajte si tiež: Renáta Názlerová o tom, prečo odišla zo Slovenska: Veľmi ma bolelo srdce. Myslela som, že to nerozchodím

Ich vzťah síce začal priateľstvom, po roku randenia sa však napokon vzali a zdá sa, že odvtedy medzi nimi láska každým dňom len rastie.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/renata.nazlerova.officialna.stranka/posts/429236509195239?ref=embed_post

Renáta Názlerová je toho názoru, že za šťastné manželstvo vďačí najmä tomu, že si s manželom vážia jeden druhého, navzájom sa podporujú, odpúšťajú si a sú si oporou.

Najlepšie rozhodnutie jej života

