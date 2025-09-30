Hodia sa takmer k všetkému. Mamba Dasha má recept na chrumkavé žemličky, ktoré zjete bez výčitiek - Dobré noviny
Dobré noviny
Hodia sa takmer k všetkému. Mamba Dasha má recept na chrumkavé žemličky, ktoré zjete bez výčitiek
Hodia sa takmer k všetkému. Mamba Dasha má recept na chrumkavé žemličky, ktoré zjete bez výčitiek

Mama Dasha a jej pečivo.
Mama Dasha a jej pečivo. — Foto: Instagram @mambadasha

Gurmánom obľúbená speváčka odporúča ozvláštniť cesto jednou ingredienciou.

V kuchyni sa Mamba Dasha rozhodne nenechá zahanbiť. Speváčka a herečka je šikovnou kuchárkou a majsterkou jednoduchých receptov, ktoré však dokážu potešiť aj náročnejšie chúťky. Dokazujú to aj jej sociálne siete, kde to jej kulinárskymi výtvormi doslova žije.

Výborné sú aj s parmezánom

O svoje tipy sa začala s ostatnými deliť už pred rokmi a na Instagrame si vytvorila vlastnú rubriku s názvom Mamba varí. Nedávno v nej napríklad zaujala receptom na proteínové pečivo, ktoré si môže každý dopriať bez výčitiek.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Mamba Dasha 💋 (@mambadasha)

„Po zamiešaní treba cesto nechať pár minút postáť, ale ja to nikdy nevydržím, lebo žemličky chcem čo najskôr zjesť. Žĺtkom ich nepotieram, pretože mi to nechutí a posypať ich môžete aj sušeným cesnakom. My sme skúšali už hocičo, ale nakoniec sme ostali pri tej najjednoduchšej forme, lebo tak sú univerzálne a môžeme si ich dať s hocičím,“ vysvetlila Dáša na Instagrame.

Mamba Dasha.
Prečítajte si tiež: K rezancom pripravuje omáčku, ktorú doma milujú. Mamba Dasha prekvapila jednoduchým a šikovým návodom

Tým, ktorým v pečive neprekáža pár tukov navyše, odporúča do cesta pridať strúhanú mozzarellu a skúšala už aj verziu s parmezánom. „To je tiež výborné, ale mne to bez syra príde chrumkavejšie a menej ťažké. Môžem ich bez výčitiek zjesť viac,“ dodala s humorom.

Mamba Dasha a jej proteínové žemličky:

