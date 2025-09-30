Hodia sa takmer k všetkému. Mamba Dasha má recept na chrumkavé žemličky, ktoré zjete bez výčitiek
Gurmánom obľúbená speváčka odporúča ozvláštniť cesto jednou ingredienciou.
V kuchyni sa Mamba Dasha rozhodne nenechá zahanbiť. Speváčka a herečka je šikovnou kuchárkou a majsterkou jednoduchých receptov, ktoré však dokážu potešiť aj náročnejšie chúťky. Dokazujú to aj jej sociálne siete, kde to jej kulinárskymi výtvormi doslova žije.
Výborné sú aj s parmezánom
O svoje tipy sa začala s ostatnými deliť už pred rokmi a na Instagrame si vytvorila vlastnú rubriku s názvom Mamba varí. Nedávno v nej napríklad zaujala receptom na proteínové pečivo, ktoré si môže každý dopriať bez výčitiek.
„Po zamiešaní treba cesto nechať pár minút postáť, ale ja to nikdy nevydržím, lebo žemličky chcem čo najskôr zjesť. Žĺtkom ich nepotieram, pretože mi to nechutí a posypať ich môžete aj sušeným cesnakom. My sme skúšali už hocičo, ale nakoniec sme ostali pri tej najjednoduchšej forme, lebo tak sú univerzálne a môžeme si ich dať s hocičím,“ vysvetlila Dáša na Instagrame.
Tým, ktorým v pečive neprekáža pár tukov navyše, odporúča do cesta pridať strúhanú mozzarellu a skúšala už aj verziu s parmezánom. „To je tiež výborné, ale mne to bez syra príde chrumkavejšie a menej ťažké. Môžem ich bez výčitiek zjesť viac,“ dodala s humorom.