Keď logika narazí na spontánnosť. Romantická komédia Takmer dokonalá vás dostane
Dobré noviny
Keď logika narazí na spontánnosť. Romantická komédia Takmer dokonalá vás dostane
Ilustračná fotografia.

Keď logika narazí na spontánnosť. Romantická komédia Takmer dokonalá vás dostane

— Foto: Ikar

Čo sa stane, keď sa stretnú protiklady, ktoré si nesadnú na papieri, no v živote medzi nimi preskočí iskra?

Takmer dokonalá je kniha, ktorá vám ukáže, že dokonalosť je relatívna – a že láska je v skutkoch, nie v zoznamoch.

Róbert je špičkový matematický štatistik a logika zastáva v jeho živote nezameniteľné miesto. V jeho svete všetko dáva dokonalý zmysel – každý jav má svoje vysvetlenie, každá udalosť svoj správny čas a každá vec svoje miesto. Aj preto má Róbert svoj zoznam. Obsahuje dvanásť položiek, ktoré definujú jeho dokonalú ženu.

Foto: Ikar

Ešte ju nestretol, ale vie, že zo štatistického hľadiska musí existovať. A určite to nie je Kamila, jeho nová suseda, ktorá ho pri každom stretnutí privádza do zúfalstva. Nemôže však poprieť, že v jej prítomnosti cíti nelogické, nevysvetliteľné a hlavne nežiaduce pocity, s ktorými si nevie rady. 

„Vaša mačka opakovane vstupuje na môj pozemok.“
Ach bože. Asi sa naozaj rozosmejem. „Pokúsim sa jej dohovoriť. Má len jedno oko a nie som si istá, ako dobre ním vidí. Možno nie je schopná rozoznať môj a váš pozemok. Pre istotu jej vytlačím mapku z katastra.“
Stisne pery, ale nekomentuje to. „Počúvate hudbu príliš nahlas.“

Kamilina existencia vyvádza Róberta z rovnováhy. Svojimi činmi ho núti pochybovať o jej zdravom rozume. A ich rozhovory... Tá žena ho neustále provokuje! Väčšinou má chuť uškrtiť ju, ale niekedy...

Nie! Žiadna interakcia neprichádza do úvahy! Veď Kamila nespĺňa jediný bod z jeho zoznamu!

Vypočujte si rozhovor s autorkou v knižnom podcaste:

Takmer dokonalá je postavená na klasickej romantickej schéme „opaky sa priťahujú“, no autorka jej dala vlastný, svieži nádych. Nejde len o romantiku, ale aj o hlboké zamyslenie nad tým, čo od života a partnerstva vlastne chceme.

Kým Róbert hľadá „dokonalú ženu“, Kamila ho učí, že dôležité je byť autentický, nebáť sa byť „príliš“ a hlavne žiť tak, aby nás to bavilo.

Foto: Ikar

Jedným z najväčších plusov knihy je humor. Nie je nútený ani trápny, ale prirodzený, vyplývajúci z charakterov postáv. Čitateľ sa pristihne, že sa usmieva, uškŕňa alebo priamo smeje nahlas.

Michala Ries má cit pre dialógy a situačnú komiku. Od scény s diviakom, cez Róbertove poznámky o kozách a mačke, až po filozofické debaty o láske a realite romantických príbehov – všetko pôsobí živým a sviežim dojmom.

Pozrite si VIDEO s Michalou Ries:

Aj keď kniha pôsobí ako ľahký romcom, skrýva v sebe hlbšiu myšlienku. Autorka pripomína, že láska nestačí. Je to základ, ale dôležité sú aj skutky, činy a schopnosť prijať toho druhého takého, aký je.

Milan Buno, knižný publicista

