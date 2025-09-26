Bola v kláštore, kým nedostala poriadny bozk. Veronika Žilková po najväčšej zrade už manžela nehľadá - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Bola v kláštore, kým nedostala poriadny bozk. Veronika Žilková po najväčšej zrade už manžela nehľadá
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Hádanka.

Aby sa vyhol vojne, vymyslel si plán. Nádejný právnik rodičom dokázal, že ho uživí aj jeho vášeň

Marcella Molnárová sa teší z takmer dospelej dcéry Sophie.

V noci so zrkadielkom kontrolovala mamu, či ešte žije. Marcella Molnárová je v živote najviac hrdá na dcéru

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Michaela Kocianová so snúbencom.

Keď prvý raz uspela, zhodili ju zo schodov. Michaele Kocianovej zoslal pánboh veľkorysého milionára

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

SLEDUJE NÁS 207 319 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Bola v kláštore, kým nedostala poriadny bozk. Veronika Žilková po najväčšej zrade už manžela nehľadá

Veronika Žilková s prvým manželom.
Veronika Žilková s prvým manželom. — Foto: Instagram - @tvjoj; Reprofot ČT - 13. komnata

Viera ju podržala, aj keď prišla o chorého synčeka.

„Tak ako som si to naplánovala, to nevyšlo. Vyšlo to tak, ako si to naplánoval osud,“ hovorí Veronika Žilková. Legendárnej českej herečke nadelil osud všetko naraz – život v kláštore, tri manželstvá, zradu posledného muža a najväčšiu bolesť, akú môže mama zažiť: smrť synčeka. Napriek slzám, strate a zúfalstvu to nikdy nevzdala, hoci otvorene hovorí, že prežívala časy, keď rozmýšľala nad tým najhorším.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/866612960057204/photos/pb.100063547727972.-2207520000/1064223330296165/?type=3

V kláštore

„Hádky mojich zbožných rodičov boli na dennom poriadku. Hádali sa dokonca aj na ceste do kostola na omšu. Tam potom obaja pokľakli na kolená a tesne pred prijímaním sa vzájomne šeptom uzmierili, aby si mohli ísť v pokání pre hostiu. Cestou z kostola, ešte sme len otvárali dvere do domu, sa už zase začali hádať,“ spomínala v 13. komnate Veronika na detstvo v bigotnej katolíckej rodine, kde silno vnucovaná viera ovplyvňovala každý aspekt jej života vrátane toho ľúbostného.

S rodičmi.
S rodičmi. Foto: Reprofoto ČT - 13. komnata

„Ja som mala také mindráky, že nikto nikdy nepríde a do mojich devätnástich naozaj ani nikto neprišiel,“ povedala. „Dokonca som v pätnástich začala jazdiť do kláštora a prešla som vstupným testom, pretože som chcela byť rehoľníčka. Potom ma ale niekto poriadne pobozkal a vtedy som si povedala, že bez tých chlapov asi žiť nedokážem,“ spomínala nádejná mníška, ktorá sa nakoniec rozhodla pre herectvo a vďaka nemu spoznala aj svojho prvého manžela. „Keď som sa vydávala prvýkrát, to som musela,“ povedala otvorene.

S prvým manželom.
S prvým manželom. Foto: Reprofoto ČT - 13. komnata

Noc pred svadbou prosila

S budúcim režisérom Jiřím Hanychom sa spoznala v deň jej 21. narodenín, keď jej zaklopal na dvere, aby hrala v jeho filme. „Bola som sama, s nikým som nechodila, pretože som bola škaredá, tučná a sama. Vtedy mi zazvonil, aby som mu hrala vo filme. V ten večer som sa naňho nalepila a už sa ma nezbavil,“ spomínala Veronika, ktorá bola v tom čase začínajúcou hviezdou a dostala vysnívané angažmán vo Vinohradskom divadle. V lete však nečakane otehotnela a hoci ju z divadla posielali na potrat, ona to odmietla. Pod srdcom nosila dcéru Agátu, no vydávať sa nechcela.

Catherine Coldstream
Prečítajte si tiež: Dvanásť rokov bola v kláštore: Žili sme ako ženy v stredoveku. Raz mi došlo, že tam už nemôžem zostať

„Mala som veľmi vysokú latku, že by to mal byť niekto medzi Ježišom a neviem kým. Ja som vedela, že to nie je ten, koho som si predstavovala a prosila som, aby som sa nemusela vydávať a mohla mať dieťa za slobodna,“ vysvetľovala Veronika, ktorá sa nedokázala vzoprieť predstavám svojich rodičov. „Ešte noc pred svadbou som mamičku prosila, nech ma nenúti vydávať sa, že to nechcem. Povedala mi, že by tú hanbu neuniesla a že by sa musela obesiť, keby som sa nevydala a ostala slobodná,“ vysvetľovala herečka, ktorá sa vydala proti svojej vôli.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.