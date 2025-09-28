V lese bolo toľko húb, že Janovi sa košík nezmestil do auta. Na známom mieste nazbieral parádny úlovok - Dobré noviny
V lese bolo toľko húb, že Janovi sa košík nezmestil do auta. Na známom mieste nazbieral parádny úlovok
V lese bolo toľko húb, že Janovi sa košík nezmestil do auta. Na známom mieste nazbieral parádny úlovok

Jan s priateľmi a ich gigantický košík.
Jan s priateľmi a ich gigantický košík. — Foto: Facebook/Czech Fungi

Nadšený hubár prezradil, kam sa oplatí vyraziť s košíkom v ruke.

Hubár Jan Hodač sa v nedeľu s celou rodinou vybral do lesa, aby si užil sezónu húb, ktorá sa po slabých mesiacoch konečne rozbehla. To, čo sa mu podarilo, však nie je bežný úlovok. Do prírody sa vybral s košíkom tak obrovským, že sa mu ani nezmestil do auta a ostatným nadšencom húb tým vyrazil dych.

Váži asi 20 kíl

Jan chcel svojim gigantickým košíkom prekonať rekord v hubárčení a zároveň upozorniť na festival, ktorý organizuje v Prahe. Netušil však, že sa mu to podarí až do takejto miery a že tým upúta pozornosť tisícov ľudí.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122276568722195726&set=pb.61555871802225.-2207520000

Košík, ktorý váži približne 20 kilogramov a má objem okolo 884 litrov, si objednal na zákazku a s kamarátmi strávil v lese celý deň, aby ho naplnil. „Poznám to tu. Viem, že sú tu smreky a teda aj veľká šanca nazbierať veľa húb,“ vysvetlil.

Jeho video z hubárčenia sa okamžite stalo virálnym a za dva dni si ho pozrelo viac než milión ľudí, ktorých najviac zaujímalo, kde sa Janovi podarilo takýto poklad nájsť.

Lokalitu dobre pozná

