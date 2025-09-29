Myslela si, že nemôže nájsť dokonalosť. Diana Ristová prezradila, čím si ju získal jej osudový kameraman
Herečka a kameraman sa spoznali na pľaci pri natáčaní seriálu.
Láska na prvý pohľad to nebola, no keď ho lepšie spoznala, zamilovala sa. Diana Ristová a Volodymyr sa stretli v práci, keď známa herečka natáčala seriál a kameraman ju mal po celý čas v hľadáčiku svojho aparátu. Z oboch sú dnes šťastní manželia, ktorí očakávajú príchod ich prvého spoločného bábätka. Herečka teraz v rozhovore pre Šarm prezradila, čím si ju jej partner získal.
Keď to cítiš, nie je čo riešiť
Kameraman Volodymyr a Diana Ristová sa po prvýkrát videli na pľaci, no sympatiami k sebe hneď nezahoreli. Ľady sa vraj prelomili, až keď si jeden druhého začali viac všímať a začali sa spolu rozprávať.
Netrvalo dlho a medzi oboma sa zrodila láska, ktorá vyvrcholila Volodymyrovou žiadosťou o Dianinu ruku len pol roka po tom, ako spolu začali randiť. „Keď to cítiš, nie je čo riešiť,“ povedala Diana k rýchlym zásnubám v Bekimovom horúcom kresle rádia Europa 2.
Doteraz to nechápe
Dnes sú už obaja šťastní manželia a na ceste je dokonca aj ich prvé spoločné bábätko, na ktoré sa herečka aj jej životný partner nesmierne tešia.