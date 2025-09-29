Existuje veta, ktorá v najhorších chvíľach prinesie pokoj. Odborníčka radí, čo sa máme samého seba spýtať
Táto veta podľa neurovedy mení pohľad na situáciu.
Predstavte si, že vám po pracovnej dobe cinkne e-mail. Neotvorili ste ho ešte, no vaše telo už stuhne. Srdce sa rozbúši, myseľ hľadá dôvody a rýchlo sa objavia najhoršie scenáre – od strachu, že ste urobili chybu, až po obavy, či neprídete o prácu. Tento jav pozná viac ľudí, než by sme si mysleli.
Podľa odborníkov ide o prirodzenú reakciu mozgu, ktorý spracúva malé podnety tak, ako keby čelil skutočnej hrozbe. To však zbytočne míňa energiu a vedie k pocitom únavy či vyhorenia. CEO biotechnologickej firmy Autonomic, Jamie Woodová pre portál CNBC vysvetľuje, že existuje jednoduchý trik, ktorý môže túto reakciu prerušiť.
Päť slov, ktoré menia reakciu
Woodová odporúča, aby sme si pri ďalšom návale úzkosti položili otázku: Je to naozaj život ohrozujúce?
Práve týchto päť slov podľa nej dokáže okamžite zmeniť, ako naše telo reaguje. Mozog sa tak presunie z režimu prežitia do racionálneho hodnotenia. Namiesto strachu prichádza pokoj a schopnosť jasnejšie myslieť. „Aj drobné tréningy takejto techniky môžu postupne znížiť úroveň stresu v každodennom živote,“ dodáva.
Vedci zároveň pripomínajú, že pri kladení otázok sa aktivuje prefrontálna kôra – centrum logiky. Naopak, amygdala, ktorá spracúva emócie, ustupuje do úzadia. Telo aj myseľ si tak uvedomia, že nejde o hrozbu, ale iba o obyčajný pracovný podnet.