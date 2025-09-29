Uznávaný tréner: Toto je najväčšia chyba pri výchove psov. Mnohí majitelia ju robia každý deň - Dobré noviny
Uznávaný tréner: Toto je najväčšia chyba pri výchove psov. Mnohí majitelia ju robia každý deň
Uznávaný tréner: Toto je najväčšia chyba pri výchove psov. Mnohí majitelia ju robia každý deň

Možno robíte túto bežnú chybu a ani o tom neviete.

Sú našimi vernými spoločníkmi a častou aj neoddeliteľnou súčasťou rodiny. No aj keď im chceme dopriať len to najlepšie, niekedy si neuvedomujeme, že svojim psom môžeme nevedomky škodiť. Slovenský psí kouč Juraj Ferko, ktorý je známy z televíznych relácií o výchove štvornohých miláčikov, v rozhovore pre portál Interez poodhalil najčastejšiu chybu, ktorú robí takmer každý majiteľ psa.

Drobnosť, na ktorej záleží

„Najčastejšou chybou je, že človek poslúcha svojho psa,“ vysvetľuje Ferko pre Interez. Možno si to ani neuvedomujeme, ale keď ideme tam, kam nás potiahne na vôdzke, alebo mu bez zaváhania otvoríme dvere na terasu vždy, keď si zaškrabe, vytvárame vzorec správania, ktorý môže viesť k problémom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Juraj Ferko (@jurajferko)

Pes si tak začína myslieť, že on je ten, kto velí a rozhoduje o chode domácnosti. A hoci sa nám môže zdať roztomilé, že si prinesie hračku a chce sa hrať, ak mu vždy vyhovieme, pocit, že on je ten, kto určuje pravidlá, v ňom ešte umocňujeme.

Chýb robíme oveľa viac

„Častou chybou je aj to, že nás pes ráno budí a my to v ňom podporujeme, alebo aj to, že mu dáme zo stola nejakú trošku nášho jedla,“ dodáva Ferko. Práve v týchto momentoch si pes upevňuje dominantnú pozíciu bez toho, aby si to majiteľ uvedomoval.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

