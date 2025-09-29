Zahryznete do nich a prejdú rovno do srdca. Kremnické krumple ožili vďaka Martinovi a receptu od predkov
Tajomstvo tradičnej cukrovinky tkvie v tajnej prísade.
Originálny recept na Kremnické krumple z minulého storočia sa síce stratil, no Martin Varhaňovský nedovolil, aby táto tradičná cukrovinka upadla do zabudnutia a v roku 2019 obnovil jej výrobu. Všetko potrebné si naštudoval na matrike a prácne hľadal v Štátnom archíve, recepty zháňal priamo od Kremničanov a napokon sa mu podarilo vdýchnuť život pokladu, ktorý tu naši predkovia po sebe zanechali. Nebolo to však jednoduché.
Ich chuť si pamätá z detstva
Celý príbeh začína už v máji 1900, keď do Kremnice prišiel vyučený srbský cukrár Alojz Atkáry. Jeho cukrovinky si v minulom storočí získali veľkú obľubu a zažili rýchly rozmach, no rovnako rýchlo prišiel aj ich úpadok.
„Mal dvoch synov, no obidvaja boli bezdetní. Éra Atkáryovcov sa skončila. Celé to zapadlo v roku 1950, keď im komunisti zhabali dielňu. Výpovede dostali aj ženičky, ktoré v dielni pracovali ako pomocné sily,“ vysvetlil pre Aktuality Martin Varhaňovský, ktorý je dnes majiteľom historickej výrobne Kremnických krumplov a túto pochúťku si pamätá z detstva.
Tajná ingrediencia ako elixír lásky
„Bola to jedna z najlepších cukroviniek, ktoré som kedy jedol. Krumple nesmeli chýbať na Vianoce, ani na žiadnej svadbe. Keď som zistil, že už ich nikto nevyrába, rozhodol som sa, že túto zabudnutú tradíciu obnovíme,“ uviedol pre Plus Jeden deň.