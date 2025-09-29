Zahryznete do nich a prejdú rovno do srdca. Kremnické krumple ožili vďaka Martinovi a receptu od predkov - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Zahryznete do nich a prejdú rovno do srdca. Kremnické krumple ožili vďaka Martinovi a receptu od predkov
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

SLEDUJE NÁS 207 304 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Zahryznete do nich a prejdú rovno do srdca. Kremnické krumple ožili vďaka Martinovi a receptu od predkov

Martin Varhaňovský / Kremnické krumple.
Martin Varhaňovský / Kremnické krumple. — Foto: Instagram/atkaryho_kremnicke_krumple

Tajomstvo tradičnej cukrovinky tkvie v tajnej prísade.

Originálny recept na Kremnické krumple z minulého storočia sa síce stratil, no Martin Varhaňovský nedovolil, aby táto tradičná cukrovinka upadla do zabudnutia a v roku 2019 obnovil jej výrobu. Všetko potrebné si naštudoval na matrike a prácne hľadal v Štátnom archíve, recepty zháňal priamo od Kremničanov a napokon sa mu podarilo vdýchnuť život pokladu, ktorý tu naši predkovia po sebe zanechali. Nebolo to však jednoduché.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Martin Varhaňovský (@atkaryho_kremnicke_krumple)

Ich chuť si pamätá z detstva

Celý príbeh začína už v máji 1900, keď do Kremnice prišiel vyučený srbský cukrár Alojz Atkáry. Jeho cukrovinky si v minulom storočí získali veľkú obľubu a zažili rýchly rozmach, no rovnako rýchlo prišiel aj ich úpadok.

„Mal dvoch synov, no obidvaja boli bezdetní. Éra Atkáryovcov sa skončila. Celé to zapadlo v roku 1950, keď im komunisti zhabali dielňu. Výpovede dostali aj ženičky, ktoré v dielni pracovali ako pomocné sily,“ vysvetlil pre Aktuality Martin Varhaňovský, ktorý je dnes majiteľom historickej výrobne Kremnických krumplov a túto pochúťku si pamätá z detstva.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Martin Varhaňovský (@atkaryho_kremnicke_krumple)

Tajná ingrediencia ako elixír lásky

„Bola to jedna z najlepších cukroviniek, ktoré som kedy jedol. Krumple nesmeli chýbať na Vianoce, ani na žiadnej svadbe. Keď som zistil, že už ich nikto nevyrába, rozhodol som sa, že túto zabudnutú tradíciu obnovíme,“ uviedol pre Plus Jeden deň.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.