Jeho život stojí denne takmer 1000 eur. Pomôžme Edovi získať dôležitý liek, ktorý poisťovňa neprepláca
Edo stráca silu, no nevzdáva sa.
Jeho spolubojovník Rišo sa lieku, žiaľ, nedočkal, no on verí v šťastné konce. Edo má iba 32 rokov, no Friedreichova ataxia mu postupne berie schopnosť hýbať sa, rozprávať aj dýchať. Liečba, ktorá môže spomaliť postup choroby a dať mu nádej na dlhší a plnohodnotnejší život, ho však na deň stojí takmer 1000 eur a čas hrá proti nemu.
Videli, že niečo nie je v poriadku
Edo sa narodil ako zdravé dieťa, no len naoko. „V detstve som spolu s kamarátmi hrával futbal, hokej a robil všetky bežné veci ako ostatné deti. Pozornému oku rodičov však neušlo, že niečo nie je v poriadku,“ spomína pre portál Donio Edo, ktorý sa vraj ťažšie učil bicyklovať, rýchlo sa zadýchal a v škole škaredo písal, hoci sa učil na samé jednotky.
„Absolvovali sme pre istotu prvé neurologické vyšetrenia, ktoré nič neodhalili a rodičom sa uľavilo, že budem iba menej šikovný,“ dodal, no časom začínali pribúdať vážnejšie pády, úrazy a problém sa už nedal prehliadnuť.
Desivý zlom
V roku 2005 mu v pražskej nemocnici Motol po sérii vyšetrení diagnostikovali Friedreichovu ataxiu – zriedkavú genetickú chorobu, o ktorej jeho rodina predtým nikdy nepočula. „V tom okamihu sa nám zrútil celý svet a nič už nebolo tak ako predtým,“ dodáva Edo.
Od strednej školy je odkázaný na invalidný vozík, postupne stráca jemnú motoriku aj reč a srdce mu oslabuje kardiomyopatia. Napriek všetkému denne cvičí, posilňuje nohy na stacionárnom bicykli a navštevuje lekárov aj rehabilitácie. „Vo všetkom mi pomáhajú rodičia a najbližšia rodina,“ dodáva.
Zlom nastal pred pár rokmi, keď bol schválený prvý liek Skyclarys určený na liečbu Friedreichovej ataxie. Žiaľ, jeden mesiac liečby stojí 27 061 eur, čo je 902 eur denne. Edo má zatiaľ predpísaných šesť mesiacov liečby, no poisťovňa odmietla jej úhradu.