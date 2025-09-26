Ďakujeme za gratulácie, ale má to jeden háčik. Keanu Reeves a jeho Alexandra prehovorili o údajnej svadbe - Dobré noviny
Dobré noviny
Ďakujeme za gratulácie, ale má to jeden háčik. Keanu Reeves a jeho Alexandra prehovorili o údajnej svadbe
Ilustračná fotografia.

Iveta Radičová a Marián Balász.

Ilustračný obrázok.

Marcella Molnárová sa teší z takmer dospelej dcéry Sophie.

Maroš Kramár s dcérou Tamarou.

Ilustračná fotografia.

Iveta Radičová a Marián Balász.

Ilustračný obrázok.

Ilustračné foto

Ilustračné foto

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Ilustračná fotografia.

Iveta Radičová a Marián Balász.

Ilustračný obrázok.

Ďakujeme za gratulácie, ale má to jeden háčik. Keanu Reeves a jeho Alexandra prehovorili o údajnej svadbe

Falošná fotografia vygenerovaná umelou inteligenciou / Keanu Reeves
Falošná fotografia vygenerovaná umelou inteligenciou / Keanu Reeves — Foto: Instagram - @keanureeves.media; Wikimedia Commons (Marybel Le Pape)

Po tom všetkom, čo Keanu prežil, si zaslúži šťastný koniec, želali si fanúšikovia.

Keanu Reeves a Alexandra Grant sa vzali počas súkromného obradu v Európe v lete 2025. Pár poňal svoju svadbu veľmi intímne a diskrétne, pričom zostali verní svojej dlhoročnej preferencii žiť osobný život mimo svetiel reflektorov,“ tvrdili niektoré zahraničné médiá, ktoré dokonca pridali aj záber, na ktorom šťastní novomanželia v svadobnom ukazujú prstene. Obľúbený herec a jeho partnerka poďakovali ľuďom za gratulácie, no priznali, že celá situácia má jeden háčik.

Túžba po šťastnom konci

V posledných dňoch internet zaplavili správy, podľa ktorých sa 61-ročný hollywoodsky herec Keanu Reeves konečne oženil. Jeho vyvolenou mala byť jeho dlhoročná partnerka, vizuálna umelkyňa Alexandra Grant a príspevky s touto správou dosahovali miliónové interakcie. Všetci priali šťastie hercovi, ktorý v minulosti čelil bolestným stratám a osobným tragédiám, ktoré výrazne poznačili jeho život – prišiel o dieťatko aj o partnerku, ktorá krátko po tragickej strate bábätka zomrela pri autonehode.

Keanu Reeves a Alexandra Grant
Prečítajte si tiež: Veľké lásky aj bolestná tragédia. Vzťahy Keanu Reevesa ukazujú jeho morálku aj to, prečo je taký, aký je

„Po tom všetkom, čo Keanu prežil, si zaslúži šťastný koniec,“ písali fanúšikovia na sociálnych sieťach, kde sa správa o jeho údajnej svadbe šírila obrovskou rýchlosťou. Radosť fanúšikov však dlho netrvala.

Pravda je len jedna

Zástupca obľúbeného herca totiž pre magazín People jednoznačne uviedol, že správy nie sú pravdivé: „Nie je to pravda. Nie sú svoji.“ Na fámu zareagovala aj samotná Alexandra Grant. Na svojom profile na Instagrame zverejnila fotografiu, na ktorej sa s partnerom bozkáva pred umeleckou inštaláciou, a k nej pridala aj jasné vysvetlenie.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

