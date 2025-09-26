Ďakujeme za gratulácie, ale má to jeden háčik. Keanu Reeves a jeho Alexandra prehovorili o údajnej svadbe
Po tom všetkom, čo Keanu prežil, si zaslúži šťastný koniec, želali si fanúšikovia.
„Keanu Reeves a Alexandra Grant sa vzali počas súkromného obradu v Európe v lete 2025. Pár poňal svoju svadbu veľmi intímne a diskrétne, pričom zostali verní svojej dlhoročnej preferencii žiť osobný život mimo svetiel reflektorov,“ tvrdili niektoré zahraničné médiá, ktoré dokonca pridali aj záber, na ktorom šťastní novomanželia v svadobnom ukazujú prstene. Obľúbený herec a jeho partnerka poďakovali ľuďom za gratulácie, no priznali, že celá situácia má jeden háčik.
Túžba po šťastnom konci
V posledných dňoch internet zaplavili správy, podľa ktorých sa 61-ročný hollywoodsky herec Keanu Reeves konečne oženil. Jeho vyvolenou mala byť jeho dlhoročná partnerka, vizuálna umelkyňa Alexandra Grant a príspevky s touto správou dosahovali miliónové interakcie. Všetci priali šťastie hercovi, ktorý v minulosti čelil bolestným stratám a osobným tragédiám, ktoré výrazne poznačili jeho život – prišiel o dieťatko aj o partnerku, ktorá krátko po tragickej strate bábätka zomrela pri autonehode.
„Po tom všetkom, čo Keanu prežil, si zaslúži šťastný koniec,“ písali fanúšikovia na sociálnych sieťach, kde sa správa o jeho údajnej svadbe šírila obrovskou rýchlosťou. Radosť fanúšikov však dlho netrvala.
Pravda je len jedna
Zástupca obľúbeného herca totiž pre magazín People jednoznačne uviedol, že správy nie sú pravdivé: „Nie je to pravda. Nie sú svoji.“ Na fámu zareagovala aj samotná Alexandra Grant. Na svojom profile na Instagrame zverejnila fotografiu, na ktorej sa s partnerom bozkáva pred umeleckou inštaláciou, a k nej pridala aj jasné vysvetlenie.