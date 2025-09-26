Nedávno plakal pri rozvode, dnes čaká potomka. Samo Tomeček odhalil, či to bude dievča alebo chlapec - Dobré noviny
Nedávno plakal pri rozvode, dnes čaká potomka. Samo Tomeček odhalil, či to bude dievča alebo chlapec
Nedávno plakal pri rozvode, dnes čaká potomka. Samo Tomeček odhalil, či to bude dievča alebo chlapec

Samo Tomeček s partnerkou prezradili pohlavie bábätka.
Samo Tomeček s partnerkou prezradili pohlavie bábätka. — Foto: Instagram @ samueltomecek (@adamhusek_photography)

Dieťa bude spevákov prvý potomok.

Po náročnom rozvode a ťažkých životných chvíľach prežíva Samo Tomeček jedno z najkrajších životných období. Nielenže má po svojom boku novú lásku Dominiku, ale onedlho sa stane aj po prvýkrát otcom. Partneri už medzičasom stihli na sociálnej sieti originálnym spôsobom odhaliť, či Dominika nosí pod srdcom dievčatko alebo chlapčeka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Rádio BEST FM (@radiobestfm)

Superstarista má za sebou náročné časy, keď sa mu rozpadlo manželstvo s partnerkou Sophie. Svoje áno si povedali v roku 2020, no prešli len tri roky a bol koniec. „Manželku som si vybral správne, aj keď nám to nevyšlo,“ povedal vtedy pri rozvode Samo Tomeček.

Samo Tomeček s bývalou manželkou Sophie / Samo Tomeček a speváčka Katka Ščevlíková
Prečítajte si tiež: V živote sa nenaplakal tak ako pri rozvode. Samo Tomeček pochopil, že človek nikdy nevie, čo príde zajtra

Koniec zväzku prežíval známy spevák veľmi emotívne a priznal, že sa neubránil ani slzám. „Nebudem klamať, aj som si poplakal. Toľko som nikdy v živote nenaplakal,“ povedal spevák otvorene v relácii Plus 7 dní NAOSTRO.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Krommel (@dominikakrommel)

Netrvalo dlho a šťastie sa na neho usmialo znova, keď stretol Dominiku. „Poznáme sa už veľmi veľmi dlho, roky dozadu a veľmi náhodne sme sa stretli a nejako sme spolu,“ prezradil pre portál Topky.sk Samo Tomeček, ktorý neskôr svojich fanúšikov prekvapil znova.

Dievčatko alebo chlapec?

