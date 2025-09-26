Od tragédie ho delili sekundy. Chlapca na novootvorenej R2 zachránila všímavosť a hrdinovia na motorkách - Dobré noviny
Od tragédie ho delili sekundy. Chlapca na novootvorenej R2 zachránila všímavosť a hrdinovia na motorkách
Od tragédie ho delili sekundy. Chlapca na novootvorenej R2 zachránila všímavosť a hrdinovia na motorkách

Nechýbalo veľa a z novootvorenej R2 by sa stalo miesto tragédie.

Sám na ceste, po ktorej každú chvíľu prechádzali autá vysokou rýchlosťou. Maloletý chlapec sa ocitol na novom úseku rýchlostnej cesty R2 pri Košiciach a od tragédie ho delili sekundy. Situácia, ktorá mohla skončiť katastrofou, našťastie dopadla dobre – vďaka všímavosti a okamžitému zásahu okoloidúcich dopravných policajtov.

Pohotový zásah na motorkách

Podľa informácií zverejnených Políciou SR na sociálnej sieti, policajti na motorkách okamžite reagovali na hlásenie o dieťati na ceste. „Policajti na motorkách okamžite vyrazili na miesto a postarali sa o jeho bezpečnosť. Vďaka ich pohotovosti sa podarilo predísť možnej tragédii,“ uviedli muži zákona.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/1219245080241058?ref=embed_post

Ich rýchla reakcia bola rozhodujúca. Malého chlapca sa podarilo dostať z frekventovanej komunikácie do bezpečia a vyhnúť sa tak tomu najhoršiemu.

Policajti upozorňujú

Polícia pripomenula, že diaľnice ani rýchlostné cesty nie sú miestom pre chodcov, cyklistov či kolobežkárov. „Ide o priestory vyhradené výlučne pre motorové vozidlá a pohyb nepovolenej osoby je tam extrémne rizikový,“ vysvetlili s dodatkom, že diaľnice nie sú ihriská.

Prípad je podľa polície jasným upozornením pre všetkých – nové cesty majú vodičom priniesť rýchlejšiu a bezpečnejšiu jazdu, nie hazard so životom.

Prečítajte si tiež: V kritickej situácii ako jediný vedel, čo robiť. 11-ročný Tobias je hrdina, zachránil rodinu pri požiari

