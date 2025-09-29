Mačací záchod nepatrí do kúpeľne. Pach moču po domácich miláčikoch sa dá odstrániť ľahšie, než by ste čakali - Dobré noviny
Mačací záchod nepatrí do kúpeľne. Pach moču po domácich miláčikoch sa dá odstrániť ľahšie, než by ste čakali
Mačací záchod nepatrí do kúpeľne. Pach moču po domácich miláčikoch sa dá odstrániť ľahšie, než by ste čakali

Foto: Freepik/freepik

Veterinár a expertka na upratovanie radia, ako na to.

Život s domácim miláčikom je vždy aj o kompromisoch. Za roky vernej spoločnosti, radosti a bezpodmienečnej lásky totiž niekedy platíme tým, že tolerujeme škvrny či pachy, ktoré naši štvornohí priatelia po sebe zanechávajú. Od nehôd pri mačacom záchode až po malé „prekvapenia“ od šteniatok - nepríjemný zápach sa môže v domácnosti rýchlo usadiť a z povrchov ho nie je jednoduché odstrániť. Alebo to tak byť nemusí?

Postačí aj domáci roztok

Pri odstraňovaní zvieracích nehôd z domácnosti je kľúčové zasiahnuť čo najskôr. Podľa Kristin DiNicolantonio z Inštitútu pre čistenie by mal mať každý po ruke hlavne prípravok na odstraňovanie moču, ktorý sa dá kúpiť v obchode. Najúčinnejšie sú enzýmové čističe, ktoré vďaka špeciálnym látkam dokážu najrýchlejšie neutralizovať aj silný zápach mačacieho moču.

Foto: Freepik/freepik

Denník The Washington Post upozorňuje, že ak sa mláčka objaví na koberci, rohožke, gauči či matraci, po nastriekaní čistiaceho spreja je treba aspoň tri minúty počkať. Potom miesto jemne pretrite vlhkou handričkou a nechajte ho dôkladne vyschnúť. Ak máte obavy, že by sprej mohol látku poškodiť, odporúča sa otestovať ho najskôr na nenápadnom mieste.

Jeden prací prostriedok je najúčinnejší

Exkrementy sa z tých istých povrchov podľa expertky dajú odstrániť aj domácim čistiacim roztokom. Stačí zmiešať polovicu lyžice saponátu, lyžicu bieleho octu a dve šálky teplej vody. Kôpku najprv zlikvidujte, škvrnu jemne vyčistite pripraveným roztokom, potom miesto pretrite handričkou namočenou v studenej vode a nakoniec vysušte čistou špongiou.

