Ohúril ju muž činu a baví ju aj po 30 rokoch. Silvia Lakatošová venovala manželovi na výročie úprimné slová
Ilustračná fotografia.

Ohúril ju muž činu a baví ju aj po 30 rokoch. Silvia Lakatošová venovala manželovi na výročie úprimné slová

Silvia Lakatošová venovala manželovi krásne slová.
Silvia Lakatošová venovala manželovi krásne slová. — Foto: Instagram @ silvia_lakatosova

Známy pár spolu vychováva aj dve ratolesti.

Zoznámili sa ešte v 90. rokoch, keď sa tmavovláska stala jednou z najkrajších žien na Slovensku, a odvtedy sú spolu. Silvia Lakatošová a Pavol Chovanec tvoria jeden z najharmonickejších párov v slovenskom šoubiznise, pričom pred časom oslávili krásne výročie. Pri tejto príležitosti modelka venovala svojmu manželovi dojímavé vyznanie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Silvia Lakatosova (@silvia_lakatosova)

Muž činu

Miss z roku 1993 a moderátor sa stretli tesne po tom, ako sa v súťaži krásy umiestnila na popredných priečkach. O sedem rokov starší Pavol Chovanec sa vtedy do nej okamžite zapozeral. Potom spolu chodili ešte ďalších 12 rokov, kým sa konečne odhodlal požiadať Silviu o ruku.

Silvia Lakatošová prehovorila o dcérkinej vášni k tancu.
Prečítajte si tiež: Vie, čo je dôležitejšie ako výhra. Silvia Lakatošová prehovorila o úspešnej dcérke, ktorá jej robí radosť

„Pali ma požiadal o ruku a ja som išla do kolien. Nemohla som a ani som nechcela povedať nie... (úsmev). Bol to úžasný pocit, ja som to už skôr čakala, no nie som typ ženy, aby som niekoho do niečoho dokopávala. Pali nikdy nehovorí zbytočné slová. On je absolútne muž činu, uňho slová nefungujú,“ povedala Silvia s úsmevom v rozhovore pre denník Korzár.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Silvia Lakatosova (@silvia_lakatosova)

Aj po 30 rokoch ju to baví

Odvtedy tvoria harmonický celok a patria k najstabilnejším párom slovenského šoubiznisu. Majú dve deti a nedávno oslávili už dokonca 30 rokov spoločného života.

