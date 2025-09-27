Všetko varí v jednej panvici. Rýchla večera od Meghan Markle poteší milovníkov jednoduchých receptov
Hoci príprava tohto jedla nie je zložitá, hotový pokrm prekvapí chuťou.
Nikdy sa netajila tým, že varenie je jej veľkou vášňou. Meghan Markle vraj najradšej pripravuje chrumkavé pečené kura, teší ju, keď chutí aj jej priateľom a svoje nadšenie pre kuchyňu pretavuje do receptov a praktických tipov, o ktoré sa delí s verejnosťou. Má vlastnú kulinársku reláciu, jej prvým kráľovským charitatívnym projektom bola kuchárska kniha a receptami inšpiruje aj na sociálnych sieťach.
Zdravá strava je základ
„Každé ráno blízkym pripravujem raňajky a naozaj ma to veľmi teší. Zistila som, že keď varím slaninu, do kuchyne okamžite pribehne manžel aj naši psi. Nie je to môj parfum, ktorý ich všetkých priláka dnu,“ smiala sa vojvodkyňa v jednej z epizód relácie S láskou, Meghan.
Hoci miluje jedlo, stravuje sa striedmo, zdravo a deň začína výživnými raňajkami. V jej jedálničku nechýba ovocie ani zelenina, namiesto kávy pije smoothie a keď zatúži po sladkom, siahne po jablku s arašidovým maslom.
Hitom sa stal aj jej jednoduchý a rýchly recept na cestoviny z jednej panvice, ktoré sú ideálne na večeru. Ako už napovedá názov, pri varení tohto jedla nezašpiníte priveľa riadu a s minimálnou námahou sa dopracujete k chutnej krémovej omáčke plnej zdravých ingrediencií.