Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili
Bývalá markízačka verí v manželstvo s rohatými povahami.
„Nevymenila by som ho a myslím, že ani on mňa, aj keď to je niekedy u nás hotové Taliansko,“ zasmiala sa Andy Timková a hneď bolo jasné, že jej život nie je o nudnom a pokojnom tempe. Bývalá moderátorka žije už takmer 30 rokov po boku muža, ktorý pre ňu opustil predchádzajúcu rodinu a spolu prekonali nielen vlastné „rohaté povahy“, ale aj ťažké životné skúšky.
Na konci tachometra
Jej otec bol prísny, striktný, nikdy nemeškal, mama zas bola uragán a Andy Timková je úplne rovnaká. „Minule mi povedal jeden pán – pani Timková, viete, ako vyzerá tachometer? Tam na konci je také červené pole, kde sa už motor veľmi namáha a ručička už nemá kam ísť. Vy ste permanentne v tom červenom poli a vy musíte ubrať rýchlosť. Do zákruty sa dá ísť aj 120, aj ju vyberiete, aj sa nevybúrate, ale raz hrozí, že hej,“ povedala v relácii NAOSTRO Andy Timková a priznala, že jej životná rýchlosť je často proti nej. Bolo to tak aj pred rokmi, keď nepočúvla rady lekárov a nechala si implantovať silikóny.
„Moja mama zalomila rukami a pýtala sa, na čo mi to je?“ spomínala na časy, keď si nenechala dohovoriť. „Keď si mladá a máš svoju hlavu a presvedčenia, kto by ťa presvedčil?“ povedala otvorene Andy Timková, ktorej po deviatich rokoch začali implantáty spôsobovať zdravotné ťažkosti.
Kvôli mne to nerob
„Po deviatich rokoch mi silikón začal obrastať telo. Povedala som primárovi, že to dáme von, že to už nechcem. Vtedy mi to vybral, urobil korektúru. Mala som dvestopäťdesiat stehov na každej strane. Päťapolhodinová operácia. Tomuto som sa mohla všetkému vyhnúť, keby som ho počúvala na začiatku, že urobíme len korektúru,“ vysvetľuje Andy a otvorene hovorí, že mala počúvať rady lekárov aj svojho manžela Stanka, ktorý bol kedysi pre ňu ochotný nechať všetko.