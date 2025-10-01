Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50 - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Adam Hagara.

VIDEO: Urobíte to, aj keď sa možno zabijete. Adam Hagara prepísal históriu slovenského krasokorčuľovania

Anikó Vargová v seriáli Sľub / S manželom Jozefom

S mužmi skončila, kým neuvidela jeho „Colgate“ úsmev. Anikó Vargová pri vedcovi Jožkovi uverila v zázrak

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

SLEDUJE NÁS 207 306 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

— Foto: reprofoto film Sněženky a machři, Bontonfilm / csfd.cz, Česká televize / Miroslav Kučera

Rozvod po tridsiatich rokoch bol zlomom.

Spoznali sme ju ako peknú učitelku plnú ilúzií v legendárnom filme Sněženky a machři. Vďaka nemu sa stala symbolom milujúcej a trpezlivej ženy, v reálnom živote však tridsať rokov hľadala silu zvládať manželstvo, ktoré sa postupne rozpadalo. Až rada od sestry jej otvorila oči a priviedla ju k rozhodnutiu, ktoré bolo bolestivé, no oslobodzujúce.

Napriek tomu, že herečka Veronika Freimanová už ani nedúfala, že by sa mohla znovu zamilovať, nieto sa vydať, v jej prípade platilo staré známe príslovie: človek mieni, život mení.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/milujemeceskyfilm/posts/pfbid021SkjK5NmkCdd5heKYQtBTgoPhFBAmQGzDxBd3MPrNignbQf2iRM1MAWZtgmYFhApl

Od mladosti bola predurčená pre divadlo a film. Kamera ju milovala – dokázala zahrať veselú i vážnu polohu, no diváci si ju často spájali práve s rolami silných a láskavých žien. Popularitu jej nepriniesli len kultové komédie ako Snowboarďáci či Rafťáci, ale aj postava Jany Dvořákovej v oceňovanom seriáli Vyprávěj. Aj preto sa stala miláčikom publika – vyžarovala pokoj a istotu.

Lenže práve táto maska vyrovnanosti bola pre ňu istý čas aj kliatbou. Málokto tušil, že pod úsmevom a zdvorilosťou sa skrýva žena, ktorá doma čelí osamelosti, nepochopeniu a tichej bolesti.

Manželstvo, ktoré ju dusilo

„Robíte všetko preto, aby rodina fungovala, ale potom sa dostanete do určitého kulminačného bodu. Obzriete sa a zistíte, že už to takto ďalej nejde, že už nemôžete," priznala herečka o svojom manželstve s producentom a režisérom Pavlom Brunclíkom.

Tridsať rokov tvorili pár, spolu vychovali dve dcéry – Terezu a Markétu. Navonok pôsobili ako stabilná rodina, no Veronika čoraz častejšie cítila, že sa v nej stráca.

Prečítajte si tiež: Nakrúcanie sprevádzali klamstvá a riskovanie. Kultová komédia Sněženky a machři takmer nevznikla

Nevera už bola len čerešnička na torte

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.