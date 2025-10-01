Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50
Rozvod po tridsiatich rokoch bol zlomom.
Spoznali sme ju ako peknú učitelku plnú ilúzií v legendárnom filme Sněženky a machři. Vďaka nemu sa stala symbolom milujúcej a trpezlivej ženy, v reálnom živote však tridsať rokov hľadala silu zvládať manželstvo, ktoré sa postupne rozpadalo. Až rada od sestry jej otvorila oči a priviedla ju k rozhodnutiu, ktoré bolo bolestivé, no oslobodzujúce.
Napriek tomu, že herečka Veronika Freimanová už ani nedúfala, že by sa mohla znovu zamilovať, nieto sa vydať, v jej prípade platilo staré známe príslovie: človek mieni, život mení.
Od mladosti bola predurčená pre divadlo a film. Kamera ju milovala – dokázala zahrať veselú i vážnu polohu, no diváci si ju často spájali práve s rolami silných a láskavých žien. Popularitu jej nepriniesli len kultové komédie ako Snowboarďáci či Rafťáci, ale aj postava Jany Dvořákovej v oceňovanom seriáli Vyprávěj. Aj preto sa stala miláčikom publika – vyžarovala pokoj a istotu.
Lenže práve táto maska vyrovnanosti bola pre ňu istý čas aj kliatbou. Málokto tušil, že pod úsmevom a zdvorilosťou sa skrýva žena, ktorá doma čelí osamelosti, nepochopeniu a tichej bolesti.
Manželstvo, ktoré ju dusilo
„Robíte všetko preto, aby rodina fungovala, ale potom sa dostanete do určitého kulminačného bodu. Obzriete sa a zistíte, že už to takto ďalej nejde, že už nemôžete," priznala herečka o svojom manželstve s producentom a režisérom Pavlom Brunclíkom.
Tridsať rokov tvorili pár, spolu vychovali dve dcéry – Terezu a Markétu. Navonok pôsobili ako stabilná rodina, no Veronika čoraz častejšie cítila, že sa v nej stráca.