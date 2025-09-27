Zmeň si meno, lebo nikdy nebudeš slávny. Leonardo DiCaprio sa mal volať inak, keby nezasiahol jeho otec
Hollywood je plný známych osobností, ktoré pôvodne vystupovali pod úplne inými menami.
Patrí medzi najväčšie herecké hviezdy a pozná ho celý svet. No len málokto vie, že keby sa Leonardo DiCaprio v mladosti rozhodol poslúchnuť rady svojho agenta, dnes by sme ho možno poznali úplne inak. Agent mu totiž povedal, že ak si nezmení svoje meno, nikdy nebude slávny.
Cez moju mŕtvolu
V podcaste New Heights Leonardo prezradil, že mal 12 alebo 13 rokov, keď takmer nasledoval hollywoodsku tradíciu, podľa ktorej si umelci často menia svoje pôvodné meno za umelecký pseudonym.
„Konečne som mal agenta a oni povedali: ‚Tvoje meno je príliš etnické.‘ Ja na to: ‚Čo tým myslíte? Je to Leonardo DiCaprio.‘ A oni: ‚Nie, nikdy ťa nezoberú. Tvoje nové meno je Lenny Williams.‘,“ šokoval v podcaste Leonardo, ktorý nerozumel, odkiaľ jeho agent nabral meno Lenny Williams. „No, zobrali sme tvoje stredné meno a spravili ti z neho úplné nové, teraz si Lenny,“ povedal agent, ktorý sa inšpiroval DiCapriovým stredným menom Wilhelm.
Agent mu dokonca pripravil hereckú fotografiu s novým menom. Keď ju však Leonardo ukázal otcovi, ten okamžite zasiahol. „Roztrhal ju a povedal: ‚Len cez moju mŕtvolu.‘,“ spomínal herec, ktorý poslúchol svojho otca a ostal verný svojmu menu. V podcaste však priznal, že niektoré rady od svojich kolegov z brandže si zobral k srdcu a spravili z neho hviezdu.