Zmeň si meno, lebo nikdy nebudeš slávny. Leonardo DiCaprio sa mal volať inak, keby nezasiahol jeho otec
Dobré noviny
Zmeň si meno, lebo nikdy nebudeš slávny. Leonardo DiCaprio sa mal volať inak, keby nezasiahol jeho otec
Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Zdena Gruberová prišla tragicky o syna, oporu našla v manželovi Ľudovítovi.

Prišla domov a uvidela mŕtveho syna. Zdena Gruberová krutú ranu prekonala aj vďaka inžinierovi Ľudovítovi

Veronika Žilková s prvým manželom.

Bola v kláštore, kým nedostala poriadny bozk. Veronika Žilková po najväčšej zrade už manžela nehľadá

Zmeň si meno, lebo nikdy nebudeš slávny. Leonardo DiCaprio sa mal volať inak, keby nezasiahol jeho otec

Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio — Foto: Promo fotografie filmu Marvinův pokoj (Miramax Films); Wikimedia commons (Christopher William Adach)

Hollywood je plný známych osobností, ktoré pôvodne vystupovali pod úplne inými menami.

Patrí medzi najväčšie herecké hviezdy a pozná ho celý svet. No len málokto vie, že keby sa Leonardo DiCaprio v mladosti rozhodol poslúchnuť rady svojho agenta, dnes by sme ho možno poznali úplne inak. Agent mu totiž povedal, že ak si nezmení svoje meno, nikdy nebude slávny.

Cez moju mŕtvolu

V podcaste New Heights Leonardo prezradil, že mal 12 alebo 13 rokov, keď takmer nasledoval hollywoodsku tradíciu, podľa ktorej si umelci často menia svoje pôvodné meno za umelecký pseudonym.

Titanic / Ilustračná fotografia
Prečítajte si tiež: DiCaprio nebol prvou voľbou. V Titanicu mal hrať iný hollywoodsky herec, no odmietol robiť jednu vec

„Konečne som mal agenta a oni povedali: ‚Tvoje meno je príliš etnické.‘ Ja na to: ‚Čo tým myslíte? Je to Leonardo DiCaprio.‘ A oni: ‚Nie, nikdy ťa nezoberú. Tvoje nové meno je Lenny Williams.‘,“ šokoval v podcaste Leonardo, ktorý nerozumel, odkiaľ jeho agent nabral meno Lenny Williams. „No, zobrali sme tvoje stredné meno a spravili ti z neho úplné nové, teraz si Lenny,“ povedal agent, ktorý sa inšpiroval DiCapriovým stredným menom Wilhelm.

Agent mu dokonca pripravil hereckú fotografiu s novým menom. Keď ju však Leonardo ukázal otcovi, ten okamžite zasiahol. „Roztrhal ju a povedal: ‚Len cez moju mŕtvolu.‘,“ spomínal herec, ktorý poslúchol svojho otca a ostal verný svojmu menu. V podcaste však priznal, že niektoré rady od svojich kolegov z brandže si zobral k srdcu a spravili z neho hviezdu.

Pamätná veta

