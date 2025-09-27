Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch
Moderátorka a podnikateľ tvoria pár už 16 rokov.
Odhalenie nevery sa väčšinou rieši za zatvorenými dverami, no keď ide o známe osobnosti, tak sa špinavá bielizeň zvykne pomocou bulvárnych médií prepierať na verejnosti. Nie je tomu inak ani v prípade Zuzany Belohorcovej a jej manžela Vlastu Hájeka, ktorý si mal podľa informácií portálu Extra.cz začať románik so svojou zamestnankyňou. Ide vraj o krásnu Macedónčanku.
A aby toho nebolo málo, bývalá moderátorka a jeho údajná milenka sa vraj veľmi dobre poznajú, Zuzana ju dokonca považovala za svoju kamarátku. Maželstvo páru, ktoré trvá už 16 rokov, sa tak nepochybne otriasa vo svojich doteraz pevných základoch. No napriek milostnej kauze sa však niekdajšia učiteľka lásky rozhodla, že svojmu životnému partnerovi bude veriť a naďalej stáť po jeho boku.
S mužmi z podsvetia
Meno Zuzany Belohorcovej sa kedysi spájalo najmä s moderovaním relácií pre dospelých Láskanie a Peříčko a v médiách ju nazývali učiteľkou lásky. Mala výrazné plavé vlasy, no pohľady mužov často klesali k jej bujnému dekoltu.
Jej milostný život bol podobne ako relácie, ktoré moderovala, viac než pestrý, a ešte predtým, než spoznala svojho manžela, bola vo vzťahu aj s viacerými kontroverznými mužmi. Podľa medializovaných informácií tvorila napríklad údajne pár s bratislavským podnikateľom Romanom Deákom, ktorý bol spájaný so slovenským podsvetím a ktorého v roku 1999 zastrelili v bratislavskej Dúbravke. Zapliesť sa potom mala aj s jedným z najvplyvnejších mužov bratislavského podsvetia Jozefom Svobodom, ktorého neskôr tiež zastrelili na ulici v Podunajských Biskupiciach.
Neohúril ju
Moderátorka sa nakoniec "upokojila" až pri svojom manželovi, s ktorým sa síce poznala už skôr z Televízie Nova, kde predtým pracovala a on robil komparz do programov, no oficiálne sa stretli až na jednej akcii, ktorú moderovala.
Láska na prvý pohľad to vraj však nebola a Vlasta Zuzanu sprvoti vôbec neohúril. Dodnes si so smiechom spomína na ich prvé rande, keď ju pozval na večeru a tam sa vyťahoval, že čo všetko vlastní.