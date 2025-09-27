Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Michaela Kocianová so snúbencom.

Keď prvý raz uspela, zhodili ju zo schodov. Michaele Kocianovej zoslal pánboh veľkorysého milionára

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

SLEDUJE NÁS 207 308 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.
Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou. — Foto: Instagram @ zuzanabelohorcova

Moderátorka a podnikateľ tvoria pár už 16 rokov.

Odhalenie nevery sa väčšinou rieši za zatvorenými dverami, no keď ide o známe osobnosti, tak sa špinavá bielizeň zvykne pomocou bulvárnych médií prepierať na verejnosti. Nie je tomu inak ani v prípade Zuzany Belohorcovej a jej manžela Vlastu Hájeka, ktorý si mal podľa informácií portálu Extra.cz začať románik so svojou zamestnankyňou. Ide vraj o krásnu Macedónčanku.

A aby toho nebolo málo, bývalá moderátorka a jeho údajná milenka sa vraj veľmi dobre poznajú, Zuzana ju dokonca považovala za svoju kamarátku. Maželstvo páru, ktoré trvá už 16 rokov, sa tak nepochybne otriasa vo svojich doteraz pevných základoch. No napriek milostnej kauze sa však niekdajšia učiteľka lásky rozhodla, že svojmu životnému partnerovi bude veriť a naďalej stáť po jeho boku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Belohorcova (@zuzanabelohorcova)

S mužmi z podsvetia

Meno Zuzany Belohorcovej sa kedysi spájalo najmä s moderovaním relácií pre dospelých Láskanie a Peříčko a v médiách ju nazývali učiteľkou lásky. Mala výrazné plavé vlasy, no pohľady mužov často klesali k jej bujnému dekoltu.

Oľga Záblacká
Prečítajte si tiež: Keď ju podviedol s kamarátkou, zobrala to ako fakt. Oľga Záblacká zažila zradu ako z hollywoodskeho trháku

Jej milostný život bol podobne ako relácie, ktoré moderovala, viac než pestrý, a ešte predtým, než spoznala svojho manžela, bola vo vzťahu aj s viacerými kontroverznými mužmi. Podľa medializovaných informácií tvorila napríklad údajne pár s bratislavským podnikateľom Romanom Deákom, ktorý bol spájaný so slovenským podsvetím a ktorého v roku 1999 zastrelili v bratislavskej Dúbravke. Zapliesť sa potom mala aj s jedným z najvplyvnejších mužov bratislavského podsvetia Jozefom Svobodom, ktorého neskôr tiež zastrelili na ulici v Podunajských Biskupiciach.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/belohorcova.zuzana/photos/a.197959996915133/640767872634341/?type=3&ref=embed_post

Neohúril ju

Moderátorka sa nakoniec "upokojila" až pri svojom manželovi, s ktorým sa síce poznala už skôr z Televízie Nova, kde predtým pracovala a on robil komparz do programov, no oficiálne sa stretli až na jednej akcii, ktorú moderovala.

Moderátorke Oľge Záblackej v najťažších chvíľach pomohli aj synovia.
Prečítajte si tiež: Keď pomohla kamarátke, ona zviedla jej manžela. Oľga Záblacká prežila najťažšie chvíle vďaka synom

Láska na prvý pohľad to vraj však nebola a Vlasta Zuzanu sprvoti vôbec neohúril. Dodnes si so smiechom spomína na ich prvé rande, keď ju pozval na večeru a tam sa vyťahoval, že čo všetko vlastní.

Obyčajný chalan s ferrari

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.